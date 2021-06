Drugi stopień edukacji

Trzy szkoły branżowe II stopnia powołają radni na najbliższej sesji elbląskiej Rady Miejskiej. Dadzą one szansę na podejście do egzaminu maturalnego i zdobycie uprawnień zawodowych na poziomie technikum absolwentom szkół branżowych I stopnia.

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Elblągu radni podejmą decyzję o utworzeniu trzech nowych szkół w naszym mieście. Będą to szkoły branżowe II stopnia. Ten typ placówki został utworzony w wyniku reformy oświaty. Są one przeznaczone dla absolwentów szkół branżowych I stopnia i umożliwiają im podejście do egzaminu maturalnego.

W Elblągu takie szkoły powstaną przy Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych, Zespole Szkół Zawodowych nr 1, Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług. Placówki zostaną włączone do poszczególnych zespołów szkół.

Nauka w branżówkach II stopnia trwa dwa lata. Ich absolwenci zdobędą uprawnienia zawodowe na poziomie technikum w specjalnościach nauczanych w szkołach. Dyrektorami szkół będą dyrektorzy odpowiednich zespołów szkół, analogicznie jest rozwiązana sprawa nauczycieli - uczyć będą nauczyciele zespołów szkół przy których działa placówka.

Uczniowie w szkołach branżowych II stopnia rozpoczną naukę od roku szkolnego 2021/22.