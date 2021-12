Drzewa znikają z parku. Dlaczego?

(fot. Anna Dembińska)

- Dlaczego w parku Planty po raz kolejny zostały wycięte drzewa? W planach modernizacji parku chwalono się wręcz, że nie będzie wycinki, ale sukcesywnie się ona odbywa, Nowych drzew za to nie widać wcale – napisała do nas jedna z Czytelniczek. Co na to Zarząd Zieleni Miejskiej?

- Zaczynam się obawiać że w przez najbliższe lata park Planty zamieni się w betonowy plac, jak uczyniono to na bulwarze, gdzie w letnie upały zacienionych miejsc jest jak na lekarstwo. Czy w tym mieście ktoś w ogóle kontroluje tereny zielone, ich ilość oraz stan? W lecie tnie się trawę przy ziemi jak leci, po dwóch dniach wszystko jest wypalone na siano, nie wspominając o zabijaniu jednocześnie jeży i pozostałych drobnych żyjątek,w zimie natomiast tnie się co i gdzie popadnie – napisała do nas Czytelniczka. Elbląskimi parkami i zieleńcami administruje Zarząd Zieleni Miejskiej, który tłumaczy, że zgodę na wycinkę drzew – zgodnie z przepisami - wydał marszałek województwa, a przyczyną są m.in. względy bezpieczeństwa. - Powodem usunięcia topoli rosnących w parku Planty od strony ul. Hetmańskiej były względy sanitarne. Drzewa były silnie przechylone w stronę ciągu pieszego i stanowiły zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. Topole są jednymi z najszybciej rosnących drzew uprawianych w naszych warunkach klimatycznych, a pełną dojrzałość osiągają już po upływie około 20 lat. Jednocześnie wyjaśniamy, że nie są drzewami długowiecznymi, a pnie starszych drzew często bywają spróchniałe. Topole wycięte w parku Planty zbliżały się do fazy terminalnej, a nawet fazy rozpadu. Powodem usunięcia wierzby rosnącej od strony al. Armii Krajowej było uszkodzenie pnia, w wyniku którego drzewo straciło statykę. Ponadto korzenie wierzby wrastały w kanał deszczowy i uszkadzały go, powodując zmniejszenie przepływu wód opadowych, co w trakcie intensywnych opadów deszczu skutkowało zalewaniem pobliskiego skrzyżowania – informuje Maria Brejdak, asystentka ds. kontaktów medialno-marketingowych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Elblągu. Do 1 marca 2022 roku ZZM planuje usunięcie w sumie 28 drzew w parkach, skwerach i miejskich zieleńcach w następujących lokalizacjach park Dolinka (ul. Spacerowa), ul. Traugutta, Kajki i Planty) oraz 95 drzew w pasie drogowym (ul. Fromborska, Królewiecka, Kościuszki, Hetmańska, Chrobrego, Legionów, Giermków). - Do usunięcia wytypowano drzewa, które są w złym stanie zdrowotnym, mają zachwianą statyką pnia, próchnicę i rozległy posusz w koronie. Przeważnie rosnące w sąsiedztwie dróg i ciągów pieszych, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia – dodaje Maria Brejdak.

RG