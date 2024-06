Dużo awarii, mniej otwarć

Zarząd Powiatu podjął decyzję o zmniejszeniu liczby otwarć mostu w Nowakowie. - Tak właśnie wygląda rozwój turystyki wodnej w regionie - krytykuje tę decyzję jeden z naszych Czytelników, który powiadomił nas o tej sprawie.

- Zgodnie z najnowszym pismem Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku od 1 lipca most będzie otwierany zaledwie 4 razy dziennie, o godzinie 8, 12, 15:30 i 19:15. Przed przebudową most był otwierany o 7, 8 ,9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20 i 22. Dawało to znacznie większy wachlarz możliwości wypłynięcia z elbląskich marin na zalew lub zawinięcia do Elbląga z innych portów zalewu. Obecne godziny otwarcia mostu mocno zawężają potencjalne możliwości dla łodzi żaglowych (które w przeważającej większości nie mają możliwości złożenia masztu) mocno zniechęcając do turystyki wodnej w naszym mieście. Hasła otwarcia regionu na wodę i turystykę wodną wyglądają w tym świetle kuriozalnie – napisał w sprawie ograniczeń otwarcia mostu jeden z naszych Czytelników.

Okazuje się, że decyzja o ograniczeniu otwarć mostu związana jest z jego wysoką awaryjnością. Jak podkreśla starosta elbląski Maciej Romanowski, most nie jest jeszcze w pełni przejęty przez powiat, a na 140 otwarć ma 40 awarii.

- Te awarie się pogłębiają – podkreśla starosta i przyznaje, że z tego powodu Zarząd Powiatu jest w lekkim sporze z Urzędem Morskim w Gdyni.

Co więcej, gdyby wszystko działało prawidłowo, most otwierałby się w czasie od 8 do 12 minut. Teraz trzeba otwierać go ręcznie (koszty obsługi: od 12 do 20 tys. zł miesięcznie, oprócz tego 80 tys. zł kosztów ubezpieczenia rocznie). Trwa to od 23 minut do pół godziny, a to blokuje ruch pojazdów.

- Musimy to wszystko wyważyć – tłumaczy decyzję o ograniczeniu otwarć Maciej Romanowski i dodaje, że bez otwierania 75 proc. jednostek jest w stanie przepłynąć pod nim. Most jest na gwarancji jeszcze przez cztery lata, obsługuje go od tej strony firma Budimex, która w regionie realizuje inne inwestycje, więc specjaliści póki co są w pobliżu. Zdaniem starosty samorządu nie stać jednak na przejęcie tak awaryjnego mostu. - Będziemy prosić wojewodę i ministra o interwencję w tej sprawie – podkreśla.

Most w Nowakowie został oddany do użytku 5 lipca 2023 r. Jest konstrukcją stalową, waży ponad 650 ton. Jest to najdłuższy (103 m) z trzech mostów obrotowych, zaprojektowanych i wybudowanych w ramach budowy nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej do Elbląga. Kosztował 38 mln złotych.

Wysłaliśmy w tej sprawie również pytania do Urzędu Morskiego w Gdyni. Czekamy na odpowiedź.