Dwa szpitale, jedna radna

Bernadeta Hordejuk pochodzi z Iławy, od 1989 roku pracuje w samorządzie, najpierw jako urzędniczka, następnie sekretarz miasta w Iławie i wiceburmistrz tego miasta. W 2006 roku została radną powiatu iławskiego, w kolejnych wyborach – w 2010 r. – radną sejmiku wojewódzkiego, w którym z rekomendacji Platformy Obywatelskiej zasiada do dzisiaj. W ostatniej kadencji (lata 2018-2024) była jego przewodniczącą.

Jest absolwentką studiów doktoranckich w dziedzinie nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie., od 2010 roku zajmuje się m.in. sprawami ochrony zdrowia, od tego też czasu jest przewodniczącą Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Czytelnik: Nie może dłużej tak być

Tymczasem 1 marca 2025 roku Bernadeta Hordejuk przyjęła propozycję rady nadzorczej szpitala w Ostródzie i została pełniącą obowiązki prezesa tej jednostki, na okres do trzech miesięcy, do czasu wyboru nowego prezesa w konkursie.

- W radzie społecznej elbląskiego szpitala pełni eksponowane stanowisko przewodniczącej, które może teraz wykorzystywać na korzyść Ostródy ze stratą dla Elbląga. Z tego co mi wiadomo, była nakłaniana do rezygnacji z przewodniczenia radzie, ale nie chce zrezygnować. Nie może tak dłużej być, bo przez ten konflikt dyrektor Gelert nie może radzie społecznej ujawniać wielu rzeczy, a przez to traci cały szpital, cała elbląska społeczność. – napisał do nas jeden z Czytelników, informując nas o tej sprawie. - Może interwencja i nagłośnienie sprawy przez media sprawi, że pani Hordejuk wybierze na korzyść którego szpitala chce pracować, bo nie można doić dwóch krów naraz i udawać, że się nic nie dzieje – pisze Czytelnik.