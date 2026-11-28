Dwie perspektywy, jeden cel. „Światowid” łączy pokolenia

Jak budować porozumienie między młodymi ludźmi a seniorami? Jak przełamywać stereotypy związane z wiekiem i wykorzystywać różnice pokoleniowe jako źródło inspiracji? Tym zagadnieniom poświęcony był międzynarodowy projekt „Bridging Generations Through Emotional Intelligence” (Łączenie pokoleń poprzez inteligencję emocjonalną), którego liderem było Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Dwuletni projekt, realizowany od grudnia 2024 do listopada 2026 roku we współpracy z partnerami z Hiszpanii, Rumunii, Grecji i Słowacji, miał na celu przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek, rozwijanie inteligencji emocjonalnej oraz wzmacnianie więzi międzypokoleniowych.

Od wiedzy do praktyki

W ramach projektu opracowano trzy główne rezultaty:

Program edukacyjny – 12 modułów poświęconych stereotypom, dyskryminacji ze względu na wiek i budowaniu relacji międzypokoleniowych.

– 12 modułów poświęconych stereotypom, dyskryminacji ze względu na wiek i budowaniu relacji międzypokoleniowych. Zestaw 24 praktycznych narzędzi rozwijających inteligencję emocjonalną, empatię, komunikację, współpracę oraz umiejętność rozwiązywania konfliktów.

rozwijających inteligencję emocjonalną, empatię, komunikację, współpracę oraz umiejętność rozwiązywania konfliktów. Interaktywną grę edukacyjną „Łączenie pokoleń”, która poprzez sytuacje zaczerpnięte z codziennego życia zachęca do wspólnego podejmowania decyzji, wymiany doświadczeń i poznawania perspektywy drugiego pokolenia.

Ważnym elementem projektu były badania, konsultacje i warsztaty z udziałem młodych dorosłych oraz seniorów. Również w Elblągu uczestnicy mieli możliwość testowania opracowanych narzędzi i gry edukacyjnej, a ich opinie posłużyły do doskonalenia przygotowanych materiałów.

Europejska współpraca – lokalne możliwości

Choć realizacja projektu dobiega końca, wypracowane rezultaty mogą służyć kolejnym odbiorcom. Wszystkie materiały zostały przygotowane z myślą o ich bezpłatnym wykorzystaniu, również w języku polskim, zarówno przez osoby indywidualne, jak i instytucje kultury, placówki edukacyjne, kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku czy organizacje społeczne.

Projekt jest przykładem tego, jak międzynarodowa współpraca i nowoczesne narzędzia edukacyjne mogą odpowiadać na potrzeby lokalnych społeczności, wspierać integrację oraz tworzyć nowe możliwości aktywności i współpracy osób w różnym wieku.

Zachęcamy do poznania rezultatów projektu, skorzystania z materiałów edukacyjnych oraz wypróbowania interaktywnej gry dostępnej na stronie www.bridging-generations.eu.

Projekt „Bridging Generations Through Emotional Intelligence” realizowany jest w ramach programu Erasmus+. Całkowity budżet projektu wynosi 250 000 euro.

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