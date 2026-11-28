Dwie perspektywy, jeden cel. „Światowid” łączy pokolenia
Jak budować porozumienie między młodymi ludźmi a seniorami? Jak przełamywać stereotypy związane z wiekiem i wykorzystywać różnice pokoleniowe jako źródło inspiracji? Tym zagadnieniom poświęcony był międzynarodowy projekt „Bridging Generations Through Emotional Intelligence” (Łączenie pokoleń poprzez inteligencję emocjonalną), którego liderem było Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.
Dwuletni projekt, realizowany od grudnia 2024 do listopada 2026 roku we współpracy z partnerami z Hiszpanii, Rumunii, Grecji i Słowacji, miał na celu przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek, rozwijanie inteligencji emocjonalnej oraz wzmacnianie więzi międzypokoleniowych.
Od wiedzy do praktyki
W ramach projektu opracowano trzy główne rezultaty:
- Program edukacyjny – 12 modułów poświęconych stereotypom, dyskryminacji ze względu na wiek i budowaniu relacji międzypokoleniowych.
- Zestaw 24 praktycznych narzędzi rozwijających inteligencję emocjonalną, empatię, komunikację, współpracę oraz umiejętność rozwiązywania konfliktów.
- Interaktywną grę edukacyjną „Łączenie pokoleń”, która poprzez sytuacje zaczerpnięte z codziennego życia zachęca do wspólnego podejmowania decyzji, wymiany doświadczeń i poznawania perspektywy drugiego pokolenia.
Ważnym elementem projektu były badania, konsultacje i warsztaty z udziałem młodych dorosłych oraz seniorów. Również w Elblągu uczestnicy mieli możliwość testowania opracowanych narzędzi i gry edukacyjnej, a ich opinie posłużyły do doskonalenia przygotowanych materiałów.
Europejska współpraca – lokalne możliwości
Choć realizacja projektu dobiega końca, wypracowane rezultaty mogą służyć kolejnym odbiorcom. Wszystkie materiały zostały przygotowane z myślą o ich bezpłatnym wykorzystaniu, również w języku polskim, zarówno przez osoby indywidualne, jak i instytucje kultury, placówki edukacyjne, kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku czy organizacje społeczne.
Projekt jest przykładem tego, jak międzynarodowa współpraca i nowoczesne narzędzia edukacyjne mogą odpowiadać na potrzeby lokalnych społeczności, wspierać integrację oraz tworzyć nowe możliwości aktywności i współpracy osób w różnym wieku.
Zachęcamy do poznania rezultatów projektu, skorzystania z materiałów edukacyjnych oraz wypróbowania interaktywnej gry dostępnej na stronie www.bridging-generations.eu.
Projekt „Bridging Generations Through Emotional Intelligence” realizowany jest w ramach programu Erasmus+. Całkowity budżet projektu wynosi 250 000 euro.
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