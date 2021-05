Dyrektorzy pilnie poszukiwani

Elbląski ratusz ogłosił konkursy na dyrektorów pięciu szkół podstawowych i bursy szkolnej nr 2. Nowych dyrektorów mogą mieć: Szkoła Podstawowa nr 6, nr 11, nr 12, nr 21, nr 23 oraz Bursa Szkolna nr 2.

W konkursie może wziąć udział minimum nauczyciel mianowany spełniający warunki do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej lub placówce, ukończył studia kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania oświatą. Konieczny jest także pięcioletni staż pracy na stanowisku nauczyciela lub nauczyciela akademickiego oraz spełnia pozostałe warunki uprawniające do udziału w konkursie (m. in. minimum bardzo dobra ocena pracy w ciągu ostatnim pięciu lat).

Do konkursu może przystąpić także nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony w urzędzie organu administracji rządowej w którym realizowane są działania z zakresu oświaty kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Oczywiście dotychczasowi dyrektorzy też mogą wziąć udział w konkursach. Oferty można składać do 18 maja.