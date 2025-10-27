UWAGA!

Dzień kandydata w policji

 Elbląg, Dzień kandydata w policji

W każdy ostatni wtorek miesiąca w Elblągu odbywa się Dzień Kandydata, czyli inicjatywa skierowana do osób zainteresowanych wstąpieniem w szeregi policji. Tym razem policja zaprasza chętnych w godzinach 14.30 - 16.00 do hali sportowej SP nr 8 przy ul. Szańcowej 2 w Elblągu.

Pod okiem doświadczonych, policyjnych instruktorów kandydaci mają okazję sprawdzić swoją sprawność fizyczną w konkurencjach, które czekają na przyszłych funkcjonariuszy podczas oficjalnych testów rekrutacyjnych. - To doskonała okazja, aby lepiej przygotować się do procesu naboru, poznać wymagania oraz porozmawiać z funkcjonariuszami na temat pracy w policji - informuje Komenda Miejska Policji w Elblągu.

Dzień Kandydata to nie tylko testy sprawnościowe – to także możliwość zadania pytań o przebieg rekrutacji, warunki służby oraz ścieżki kariery. Organizatorzy zachęcają wszystkie osoby, które myślą o służbie w policji, by skorzystały z tej szansy i sprawdziły się w praktyce.

Jakub Sawicki, zespół prasowy KMP Elbląg

