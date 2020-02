  Dzień Otwarty w Przedszkolu Jedyneczka!

3, 2, 1... start! Już niedługo wyruszamy wspólnie w kosmiczną podróż na planetę Jedyneczka! Rakieta staruje 7 marca 2020 roku o godz. 10! Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami! Wspólnie przeżyjmy kosmiczną przygodę! Oj, będzie się działo! Może uda się nawet zobaczyć jakiegoś ufoludka? Moc wrażeń i atrakcji gwarantowana! P.S. Na planecie Jedyneczka mile widziane kosmiczne stroje i obuwie zamienne!

Zapraszamy do zapisów dzieci na nowy rok szkolny 2020/2021 do Niepublicznego Przedszkola Ekologiczno-Sportowego Jedyneczka na Bielanach! W Jedyneczce mamy jeszcze ostatnie wolne miejsca w grupach, do których przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. W tym roku będzie również funkcjonował mały, kameralny oddział "zerówki", do którego serdecznie zapraszamy! Tu pod okiem doświadczonego nauczyciela, w małej grupie dzieci, zdecydowanie łatwiej i efektywniej można zdobywać wiedzę i wszechstronnie się rozwijać, tak aby z łatwością w przyszłości wkroczyć w szkolny świat!

Dlaczego Jedyneczka to dobry wybór dla każdego dziecka? Nasze Przedszkole to miejsce przyjazne dzieciom, z którym ciężko się rozstać wracając do domu po dniu pełnym wrażeń, atrakcji i zabawy. W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra, która dba o harmonijny rozwój dziecka. Obok nowoczesnego budynku przedszkola, bogatej infrastruktury i wyposażenia trzeba podkreślić, że Sercem Jedyneczki jest Nasza Kadra, która kocha dzieci, która pracuje z pasją dla dzieci, uczy przez zabawę. Na zajęciach dydaktycznych nauczyciele starają się wziąć pod uwagę indywidualne potrzeby dzieci i rozwijać zainteresowania i pasje, których u dzieci nie brakuje. To co ważne: Nasze Przedszkole jest bogato wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne, dlatego kadra ma możliwość prowadzenia zajęć przy użyciu tablic multimedialnych, robotów edukacyjnych oraz magicznego dywanu. W Jedyneczce o wszechstronny rozwój dzieci dba również logopeda na zajęciach z profilaktyki logopedycznej oraz terapii logopedycznej.

W Jedyneczce kładziemy nacisk na naukę języka angielskiego. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonego nauczyciela na bardzo wysokim poziomie. Istotne jest również to, że Nasze dzieci, przebywając wśród anglojęzycznych rówieśników, codziennie mają kontakt z językiem angielskim.

Jedyneczka to miejsce, w którym każdy dzień jest wyjątkowy. To miejsce, w którym dzieci od najmłodszych lat mogą dawać upust energii i trenować pod okiem doświadczonych sportowców, instruktorów sportów, rozwijając swoją motorykę dużą i wzmacniając sprawność i siłę fizyczną. Jedyneczka może pochwalić się bogatą ofertą zajęć sportowych, które odbywają się codziennie! Dzieci dzielnie trenują na zajęciach piłki nożnej, piłki ręcznej, gimnastyki ogólnorozwojowej i judo. W naszym przedszkolu odbywają się również zajęcia z gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia taneczno-rytmiczne! W Jedyneczce dbamy o harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka w myśl naszego motta "Mądrze, zdrowo na sportowo!"

Przedszkole mieści się w nowoczesnym budynku, w pobliżu nowego osiedla, w cichej i spokojnej okolicy. Jedyneczka na tle innych placówek zdecydowanie wyróżnia się infrastrukturą. Dzieci mogą spędzić czas w sali zabaw "Fiku-Miku" z konstrukcją zabawową oraz różnorodnymi klockami rozwijającymi wyobraźnię przestrzenną i zdolności konstrukcyjne. Podczas zabawy w sali zabaw dzieci zjeżdżają ze zjeżdżalni do basenu pełnego kulek, pokonują różne przeszkody, ale przede wszystkim rozwijają motorykę dużą i małą oraz robią to, co dzieci kochają najbardziej – czyli ruszają się! Ruchu w Przedszkolu Jedyneczka nigdy dzieciom nie brakuje! Gdy pogoda dopisuje, spędzamy czas na Naszym bogato wyposażonym placu zabaw, gdzie dzieci mogą grać w piłkę na boisku sportowym lub pobawić się na zjeżdżalniach czy innych konstrukcjach zabawowych. Jedyneczka może pochwalić się również nowoczesną kuchnią, w której doświadczone kucharki przygotowują dla dzieci pyszne i zdrowe posiłki!

Zapraszamy wszystkie dzieci do Jedyneczki! Zapisy na nowy rok trwają! Nie zwlekajcie, ostatnie miejsca czekają na Państwa dzieci!

