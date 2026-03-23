Dziewięć tysięcy bratków i łódka na tle Porto Vista

Rozpoczęły się wiosenne nasadzenia w mieście. W tym sezonie Elbląg rozkwitnie bratkami, a łącznie będzie ich 9 tysięcy.

Obsady miejskich kwietników rozpoczną się w tym tygodniu. Tym razem Zarząd Zieleni Miejskiej stawia na bratki w odmianach z grupy ICe Babies i Carnecal.

- W kwietnikach gruntowych na Placu Dworcowym zostanie posadzonych około 1700 sztuk bratków ogrodowych. W konstrukcjach kwiatowych przy Bramie Targowej, na ul. Bema i na ternie w okolicach cmentarza Dębica posadzimy kolejne 1600 sztuk – informuje Ewa Karpiuk, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu.

W donicach betonowych na Starym Mieście, Placu Słowiańskim i ul. Gwiezdnej zakwitnie ok. 5 800 bratków ogrodowych. Tradycyjnie przy ul. Hetmańskiej kwiaty ułożone zostaną w herb Elbląga, przy Placu Jagiellończyka w łódkę na tle kamienic. To motyw nawiązujący do inwestycji Porto Vista na Starym Mieście. Będą to obsady letnie. Już tradycyjnie Zarząd Zieleni Miejskiej wysieje łąki kwietne przy ulicach Robotniczej, Armii Krajowej, Browarnej, Kilińskiego i w Parku Gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego. Umożliwiają one retencjonowanie wody, obniżanie poziomu drobnego pyłu i stężenia zanieczyszczeń w miejskim powietrzu. Łąki kwietne dają także podstawę żywieniową wielu zwierzętom i owadom, oddziałują pozytywnie na glebę dzięki bogatemu składowi gatunkowemu roślin rozwijających mocny system korzeniowy, który wspiera dotlenianie podłoża.

Pierwsze obsady bratków na Starym Mieście, fot. Anna Dembińska

Przypomnijmy, że w 2024 roku Elbląg po raz pierwszy ograniczył koszenie miejskich trawników. Dzięki temu mają one wykazywać się większymi zdolnościami retencyjnymi oraz być ostoją różnorodności biologicznej.

- W tym roku zredukowaną częstotliwością koszenia będą objęte tereny zielone w Parku Traugutta, Parku Modrzewie, Parku Kajki, Parku Gen. Nieczuja-Ostrowskiego. W wyznaczonych miejscach, stanowiących ostoję dla gatunków owadów pożytecznych oraz mniejszych zwierząt tj. jeży, będą umieszczone tablice "Tu kosimy rzadziej" – informuje dyrektor Ewa Karpiuk.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu realizuje obsady w mieście trzykrotnie w ciągu roku: wiosną, latem i jesienią.