Dzisiaj Polak poleciał w kosmos, a wraz z nim dzieło z Fromborka

O godz. 8.31 z Florydy na Międzynarodową Stację Kosmiczną wystartowała misja Ax-4 z dr Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim. To drugi Polak w historii, który poleciał w kosmos. Na orbicie przez dwa tygodnie wraz z załogą będzie prowadzić różnego rodzaju badania, również przygotowane przez polskie firmy i uczelnie. Polski astronauta zabrał ze sobą m.in. heliocentryczny model świata z Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.

Misja Axiom 4, której członkiem jest Sławosz Uznański-Wiśniewski, została wyniesiona w kosmos przez rakietę Falcon 9. Wylot, dzięki któremu polski naukowiec stanie się drugim Polakiem w kosmosie i pierwszym na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, nastąpił o godzinie 8.31.

- Drogie Polki i Polacy, dziś robimy ogromny krok w stronę przyszłości technologicznej Polski. Polski opartej na nauce, wiedzy i wizji. Ta misja będzie początkiem epoki, w której nasza odwaga i nieustępliwość kształtują nowoczesną Polskę dla nas i dla przyszłych pokoleń - mówił Sławosz Uznański-Wiśniewski w przesłaniu do rodaków już podczas lotu.

Dr Sławosz Uznański-Wiśniewski, polski astronauta projektowy Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) zabiera ze sobą na orbitę naukowy dorobek kraju i symboliczne elementy polskiego dziedzictwa kulturowego. Ma to podkreślić narodowy wymiar wyprawy. Na orbitę zostaną zabrane flaga Polski, oryginalna naszywka z misji gen. Hermaszewskiego, pamiątki związane z Marią Skłodowską-Curie, sól z Wieliczki, rękopis Mazurka-As-Dur Chopina twórczość Wisławy Szymborskiej, krajka z Państwowego Muzeum Etnograficznego, polskie litery (ą, ć, ę itd.), plakat misji IGNIS autorstwa Andrzeja Pągowskiego.

Elblążanom i mieszkańcom regionu elbląskiego najbliżej będzie do dwóch ostatnich rzeczy, które mają wyruszyć na orbitę, mowa o bursztynie z sobieszewskiej plaży i wspomnianym kopernikańskim diagramie, to wierna kopia pracy uczonego wykonana przez fromborskie muzeum.

- Znaczenie polskiej myśli naukowej zostanie podkreślone poprzez udostępniony przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku diagram wiernie skopiowany z wiekopomnego dzieła, prezentujący heliocentryczny model świata, który zmienił postrzeganie miejsca Ziemi w kosmosie. Będzie to nawiązanie do dziedzictwa polskiego astronoma i jego rewolucyjnych odkryć, które zapoczątkowały nową erę w astronomii - czytamy na stronie Polskiej Agencji Kosmicznej.

Po zakończeniu misji przedmioty wrócą do Polski, gdzie trafią do muzeów i instytucji, które je udostępniły.

Na koniec przypomnijmy, że Kopernik na Warmii spędził niemalże połowę swojego życia. Przez 29 lat mieszkał we Fromborku (tam zmarł w 1543 roku, tam również powstawało jego słynne dzieło "O obrotach..."), przez 7 lat w Lidzbarku Warmińskim, przez 4 lata w Olsztynie. Kilkakrotnie odwiedzał także Elbląg.

- Źródła historyczne mówią o tym, że Mikołaj Kopernik przebywał na pewno w Elblągu w 1504 roku. Pierwszy raz w styczniu, gdy brał udział w naradzie w sprawie wysłania posłów do polskiego króla, aby ten przybył do Prus. Narada odbywała się w Ratuszu przy Starym Rynku. Drugi raz Mikołaj Kopernik odwiedził Elbląg w dniach 18-20 maja podczas składania przez elblążan hołdu królowi Aleksandrowi Jagiellończykowi. 20 maja astronom był świadkiem ogłoszenia wyroku w sprawie o unieważnienie małżeństwa Filipa Holkenera i Katarzyny z Krugerów - pisaliśmy w portElu.

Dr Sławosz Uznański-Wiśniewski ma 41 lat, pochodzi z Łodzi. ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na Politechnice Łódzkiej oraz studia magisterskie na Université de Nantes, otrzymał również dyplom inżynierski na École Polytechnique de l'Université de Nantes. W 2011 roku uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora na Université d’Aix-Marseille za pracę dotyczącą konstrukcji odpornych na promieniowanie kosmiczne. Posługuje się biegle językiem angielskim oraz francuskim.

Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przeprowadzi 13 eksperymentów i badań zaprojektowanych przez polskich inżynierów i naukowców w ramach polskiej misji technologiczno-naukowej Ignis. Będą dotyczyć m.in. działania zaawansowanych jednostek AI w warunkach niskiej grawitacji, wpływu długotrwałego pobytu w kosmosie na zdrowie psychiczne człowieka, czy też wykorzystania mikroglonów w przyszłych misjach kosmicznych i medycynie kosmicznej - źródło Wikipedia.