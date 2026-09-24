Dzisiaj sesja Rady Miejskiej. Oglądaj na żywo

W czwartek, po przerwie wakacyjnej, na obrady wracają elbląscy radni. Sesja rozpocznie się o godz. 10 i będzie transmitowana na żywo.

W programie sesji Rady Miejskiej nie ma budzących kontrowersje tematów. Radni będą między innymi głosować na planami zagospodarowania kolejnych terenów w mieście (m.in. terenu przy lotnisku) oraz nad nadaniem trzem skwerom w mieście patronów, którymi będą nieżyjący już prezydenci Elbląga: Józef Gburzyński, Henryk Słonina, Jerzy Wilk.

Obrady rozpoczynają się o godz. 10, będą transmitowane na żywo tutaj.

Sesja zakończyła się przed godziną 12. O najważniejszych sprawach przeczytacie w oddzielnych artykułach na portElu.