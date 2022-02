Dziura na dziurze (aktualizacja)

- W imieniu mieszkańców, pracowników, klientów, a w szczególności pacjentów przychodni uprzejmie prosimy o podjęcie stosownych działań – pisze do władz miasta pan Konrad. I pokazuje zdjęcia pełnej dziur drogi dojazdowej od ulicy Legionów do dawnego Plastyku. Zobacz zdjęcia. Dzisiaj (16 lutego) otrzymaliśmy odpowiedź od władz miasta.

Pan Konrad wysłał informację do prezydenta, Zarządu Dróg, Zarządu Budynków Komunalnych, sieci Biedronka i lokalnych mediów. Zwraca się w niej z wnioskiem o rozwiązania problemu katastrofalnego stanu drogi dojazdowej, od ulicy Legionów, do budynku dawnego Plastyku pod adresem Królewiecka 195, 195a, 195b, 195c, w której mieści się między innymi market, przychodnie, restauracja czy apteka.

„ Z Portalu Mapowego UM w Elblągu ustalono, iż działki na których znajduje się droga (dz. nr 824/2 i 823) są wyłącznie własnością miasta (dz. nr 823, kol. pomarańczowy) lub miasto jest ich współwłaścicielem (dz. 824/2, kol. różowy). Stan drogi w zaznaczonych na mapie miejscach jest już wręcz tragiczny. Dziury są już ogromnej głębokości, a przy aktualnej pogodzie zalega w nich woda i ciężko ocenić ich głębokość. Ominięcie ich nie jest możliwe, gdyż zniszczenia występują na całej szerokości drogi. W wyrwie koło restauracji niejedna osoba urwała już zderzak... – pisze pan Konrad, zwracają uwagę, że tą drogą często poruszają się tiry z dostawami towarów, które jego zdaniem najbardziej niszczą nawierzchnię.

„ Jak osoby starsze, matki z dziećmi w wózkach czy osoby niepełnosprawne mają się tą drogą poruszać? Kto będzie odpowiadał za coraz liczniejsze uszkodzenia mienia czy powstałe tam obrażenia? Nie wspominając już o egipskich ciemnościach wokół całości nieruchomości (wszystkie lub większość lamp nie działa). Nikt nie wymaga tam najnowszej wstęgi asfaltu jak na autostradzie, ale wykonanie podstawowych prac naprawczych, aby nikt nie połamał kończyn czy urwał całego podwozia w samochodzie byłoby już mile widziane... Piesi i kierowcy chcieliby choćby w minimalnym stopniu godnie i bezpiecznie się poruszać bez uszczerbku na zdrowiu czy w mieniu. W imieniu mieszkańców, pracowników ww. budynku, klientów a w szczególności pacjentów przychodni uprzejmie prosimy o podjęcie stosownych działań” - pisze pan Konrad.

Wysłaliśmy również pytania od naszej redakcji do władz miasta w tej sprawie. Czekamy na odpowiedzi.

Aktualizacja z 16 lutego: Odpowiedzi na nasze pytania w tej sprawie otrzymaliśmy po dwóch tygodniach. - Odnosząc się do interwencji mieszkańca w sprawie stanu dróg wokół budynku przy ul. Królewieckiej 195 informuję, że są to drogi wewnętrzne, które nie są w administrowaniu Departamentu Zarząd Dróg. Jest to współwłasność wszystkich działających na tym terenie podmiotów prywatnych i to w gestii ich właścicieli jest utrzymanie tych dróg. Własnością Gminy Miasto Elbląg jest jedynie fragment działki (własności pokazane są na mapie). Zarządzający nią ZBK przystąpił już do prac porządkujących ten teren. Wystąpiliśmy również do wszystkich właścicieli nieruchomości o podjęcie działań, których celem będzie naprawa należących do nich dróg i zapewnienie bezpieczeństwa klientom - informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.