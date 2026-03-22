Echa Legendy - Elbląg z nagrodą

- Film "Echa Legendy - Elbląg" zdobył najwyższe wyróżnienie na Japan World’s Tourism Film Festival 2026 w kategorii turystycznych miast. W tym roku na konkurs zgłoszono 1300 filmów z ponad 110 krajów. Jury uhonorowało najlepsze produkcje wideo, które promują miasta, regiony, kraje, usługi lub produkty turystyczne. Oceniane są przede wszystkim pod kątem storytellingu, kreatywności i jakości realizacji - informuje Urząd Miejski w Elblągu.

Japan World's Tourism Film Festival jest członkiem CIFFT - Międzynarodowego Komitetu Festiwali Filmów Turystycznych. JWTFF było pierwszym wydarzeniem w ramach CIFFT Circuit 2026 - globalnego konkursu, który ostatecznie wyłoni Najlepsze Filmy Turystyczne Roku na świecie. - Film „Echa legendy - Elbląg", zaprezentowany po raz pierwszy pod koniec sierpnia 2025 roku, to dynamiczna opowieść o poszukiwaniu ukrytego skarbu, który staje się pretekstem do pokazania piękna i historii Elbląga. Widzowie przemierzają z główną bohaterką śladami legendy, odwiedzając m.in. Muzeum Archeologiczno-Historyczne, Galerię EL oraz inne kluczowe punkty na mapie Elbląga i regionu. Przypomnijmy, że elbląski firm promocyjny, wyprodukowany na zlecenie samorządu przez Tomasza Walczaka, zdobył siedem nagród w Finisterra Portugal Film Art & Tourism Festival 2025 - informuje UM w Elblągu. Link do filmu.

oprac. daw