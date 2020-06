Egzamin ósmoklasisty. Dziś języki obce

To już ostatni egzamin, do jakiego przystępują w tym roku ósmoklasiści. Dziś (18 czerwca) stają przed zadaniami z języka obcego nowożytnego. Zobacz zdjęcia.

"Jak ci poszedł polski? Dobrze?" "A tego zadania w ogóle nie robiłam, a Quo Vadis to jedyna lektura, której nie przeczytałam". "Będziemy pewnie pisać w klasach, nie na auli". "A matematyka jak?" "W tamtym zadaniu strzelałam, dałam odpowiedź c". "A ja dałam tam b" – tak mniej więcej wyglądały dziś rozmowy uczniów pod Szkołą Podstawową nr 11 przed rozpoczęciem egzaminu z języka obcego nowożytnego. Uczniowie podstawówek przystąpili do pisania o godz. 9. Oczywiście przy zachowaniu nowych wymogów sanitarnych związanych z pandemią.

- Egzamin jest realizowany co roku, od wielu lat, pewne procedury dotyczące samego egzaminu się nie zmieniły, są też nowe procedury dotyczące m. in. zachowania dystansu społecznego - mówi Bogusław Milusz, dyrektor SP nr 11 w Elblągu. - GIS wszystkim dyrektorom szkół wysłał informację, jak to powinno wyglądać i my te zasady stosujemy. Mierzymy uczniom temperaturę, dzieci po szkole poruszają się w maseczkach, na egzaminie siedzą w odpowiednich odległościach od siebie, dezynfekują ręce – wymienia. - Dopiero po zajęciu miejsc uczniowie mogą zdjąć maseczki. Pracownicy i komisja też występują w maseczkach i zachowują zasady izolacji społecznej - podkreśla.

Dyrektor SP nr 11 zaznacza, że sytuacja, w jakiej uczniowie piszą egzamin, jest czymś zupełnie nowym. - Pierwszy raz się zdarzyło, żeby uczniowie przez trzy miesiące nie przychodzili do szkoły. Termin egzaminu uległ zmianie, miał być przeprowadzany w kwietniu, mamy czerwiec. Klimat jest zupełnie inny – podkreśla. - Jednak uczniowie są na ten egzamin przygotowani, stanowi on zwieńczenie ośmioletniej pracy.

Czy egzamin z języka obcego jest sprawdzianem umiejętności, którego obawiają się uczniowie? Bogusław Milusz podkreśla, że za większe wyzwanie uchodzi matematyka. - Wszyscy się tej matematyki boją, chociaż jest ona królową nauk i bardzo ważnym przedmiotem. Jeśli chodzi o języki w ostatnich latach, na poziomie szkół podstawowych czy w przypadku matur, wyniki są zdecydowanie najlepsze. Być może wiąże się to z łatwością uczenia się języka obcego, jego używalnością, powszechnością. To mogą być elementy zachęcające dzieci do uczenia się.

Dyrektor SP nr 11 podkreśla, że egzamin z języka obcego odróżnia od pozostałych to, że wykorzystywane są na nim nagrania z płyty. - Chodzi o to, by dzieci miały też na egzaminie część związaną ze słuchaniem ze zrozumieniem. To wszystko jest przygotowane i przemyślane, uczniowie mają na to odpowiedni czas. Grupy na egzaminie z języka obcego są podzielone, na poprzednich egzaminach były po trzy komisje, dzisiaj jest osiem. Chodzi o to, by można było pisać w mniejszym pomieszczeniach, żeby słyszalność nagrania była lepsza – zaznacza. Dodaje, że jest spokojny o przygotowanie swoich uczniów. - Trochę bardziej martwi mnie sytuacja dotycząca szkół, bo za chwilę kończymy rok szkolny, a nie wiemy, jak będzie wyglądał ten nowy.

Uczennice "jedenastki", Oliwia, Nikola i Karolina, przyznają, że nieco stresują się dzisiejszym egzaminem.

- A wczorajsza matematyka była bardzo trudna – mówi jedna z nich. - Za to polski był łatwy.

- A dla mnie matematyka jest prosta – mówi jej koleżanka. - Ten egzamin był łatwy, ale nie wiem, jak poszedł innym – przyznaje. Jak widać, odczucia uczniów co do egzaminów mogą być różne. Warto też zaznaczyć, że zdecydowana większość uczniów „jedenastki” zdaje dziś egzamin z angielskiego. Niemiecki wybrali nieliczni, zaledwie dwie osoby spośród piszących.

Egzamin dla klas VIII z języka obcego nowożytnego trwa 90 minut. To ostatni z egzaminów, które piszą ósmoklasiści, kończący tym samym okres nauki w szkole podstawowej.