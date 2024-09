Elbląg dla Kłodzka pod wielką wodą

13 tysięcy zł wpłacili do tej pory elblążanie w ramach organizowanej przez lokalny samorząd zbiórki na rzecz powodzian. Niezależnie od tego wcześniej władze zdecydowały o przekazaniu na ten cel 100 tys. zł z budżetu miasta. Pomoc ma trafić do zalanego wielką wodą Kłodzka, podobnie jak to było w 1997 roku.

Prezydent Elbląga Michał Missan podczas środowego (18 września) briefingu prasowego przypominał m. in., że do pomocy powodzianom ruszyli także lokalni strażacy. Zachęcał do dalszych wpłat na uruchomione przez samorząd subkonto i podkreślał, że to pewna droga do tego, by właściwa pomoc trafiła do ofiar, a pieniądze będą rozliczane uchwałą Rady Miejskiej. Ponadto pieniądze łatwiej przekazać niż dary rzeczowe.

Za koordynację akcji pomocowej odpowiada w Elblągu Tomasz Świniarski, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Beata Kulesza, dyrektor Elbląskiego Centrum Usług Społecznych. Dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej została natomiast wyznaczona do takich zadań przez marszałka województwa.

Zakupy dla powodzian w supermarkecie

Samorząd będzie zbierał na rzecz powodzian tylko te rzeczy, na które rzeczywiście zgłoszone jest zapotrzebowanie, komunikaty w tej sprawie jeszcze będą podawane.

- Weszliśmy w kontakt z Urzędem Miasta i Gminy w Kłodzku, bo nie chcieliśmy za nich decydować, jaki asortyment, sprzęt, będzie im potrzebny - mówił dyrektor Tomasz Świniarski. - Uznaliśmy, że najlepiej będzie, jeśli pominiemy problemy transportowe i to wszystko, czego oczekuje samorząd, będą mogli zdobyć i pobrać gdzieś w swojej okolicy. Zdecydowaliśmy się na współpracę z jedną z ogólnopolskich sieci supermarketów i zgodnie z katalogiem (potrzebnego – red.) sprzętu chcemy pomóc na łączną kwotę 100 tys. zł poprzez przekazanie nagrzewnic elektrycznych, olejowych, gazowych, butli gazowych, osuszaczy budowlanych, naświetlaczy plus sprzętu, który będzie niezbędne przy usuwaniu zniszczeń powodziowych – wymieniał szef departamentu.

- Te wpłaty, finansowe wsparcie i rzeczowe wsparcie są bardzo istotne - mówiła Grażyna Kluge, przewodnicząca Rady Miejskiej. Wskazywała na rolę społecznej solidarności i duże zaangażowanie elblążan w pomoc ofiarom. Przekazała też informację od posłanki Elżbiety Gelert o włączeniu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, którego jest ona dyrektorką, w pomoc powodzianom.

Senator Jerzy Wcisła zapowiadał m. in. akcję krwiodawstwa na rzecz powodzian, która odbędzie się w najbliższy poniedziałek.

Prezydent Michał Missan odniósł się też do kwestii swojego indywidualnego zaangażowania w pomoc powodzianom.

- Wyprzedzając pytanie, ja również wpłaciłem, o kwocie mówił nie będę, bo uważam, że to jest moja prywatna sprawa, kwota jest taka, na jaką było mnie stać w tym momencie, powiedzmy, że jest - wydaje mi się - dużo powyżej średniej tych wpłat dokonanych przez mieszkańców – zaznaczył. Podziękował jednocześnie mieszkańcom za wszystkie wpłaty. - Jestem przekonany o tym, że elblążanki i elblążanie mają wielkie serca i dalej będą pomagać – zaznaczył.

Co z pieniędzmi na przeciwpowodziowe zabezpieczenie Żuław?

Zapytaliśmy, czy dramatyczna sytuacja na południu Polski jest już przedmiotem rozmów pod kątem zabezpieczenia Elbląga i regionu na wypadek, gdyby powódź miała miejsce także na północy kraju.

- Wiem, że takie rozmowy się toczą, jest parlamentarny zespół, który się tym zajmuje Żuławami, głęboko wierzę w to, że ten zespół przy tym rządzie wypracuje rozwiązania – odpowiedział prezydent Michał Missan. - W tej całej sytuacji pewnie wiele wniosków zostanie wyciągniętych – stwierdził. Nadmienił, że liczy na to, że Elbląg będzie mógł wówczas skorzystać z zabezpieczenia przeciwpowodziowego, zbiorników retencyjnych etc.

- Założyliśmy Żuławski Zespół Parlamentarny i głównym zadaniem tego zespołu jest reaktywowanie programu zabezpieczenia przeciwpowodziowego, przypomnę, że taki program mieliśmy na początku tego wieku, zrealizowaliśmy pierwszy etap za 700 mln zł m. in., w Elblągu na Zatorzu były przeprowadzone inwestycje, potem już ten program nie funkcjonował. Dzisiaj ten program odtwarzamy dodając te elementy, które się zmieniły. Klimat się zmienił, pewne uwarunkowania unijne się zmieniły. Jestem przekonany, że w ciągu ok. roku, dwóch lat, będziemy mieli program zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław, który już dziś szacujemy na 2 mld zł. Mam wielką nadzieję, że zdążymy z tym programem, nim natura się upomni o swoje prawa, bo u nas zagrożenie powodzią jest szczególne - mówił w tym kontekście senator Jerzy Wcisła.

Zapowiadał, że parlamentarny zespół w przyszłym miesiącu spotka się w Elblągu, będzie się to m. in. wiązało z odwiedzeniem newralgicznych punktów zagrożonych powodzią etc.

Informacja o przekazywanie wpłat na subkonto samorządu (odbiorca - Urząd Miejski lub Gmina Miasto Elbląg) jest tutaj, informacja o nadchodzącej muzycznej imprezie charytatywnej w Galerii EL tutaj.