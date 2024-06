Elbląg na Międzynarodowym Zjeździe Nowej Hanzy

W Gdańsku rozpoczął się 44. Międzynarodowy Zjazd Nowej Hanzy. Wydarzenie, które potrwa do niedzieli zainaugurowała Wielka Parada Miast. Uczestniczył w niej również Elbląg z prezydentem Michałem Missanem na czele. Zobacz zdjęcia.

W Zjeździe uczestniczą 84 miasta z 14 państw. To czas zacieśniania współpracy podczas spotkań i konferencji, ale również wiele wydarzeń towarzyszących, w tym Jarmark Hanzeatycki, Targi Bakalie, wystawy, czy koncerty.

Wydarzenie zainaugurowała wczoraj wieczorna Wielka Parada Miast, poprzedzona tzw. Wieczorem Gdańskim, czyli oficjalnym powitaniem delegacji miast. Parada przeszła przez Drogę Królewską do Neptuna. Elbląskiej delegacji przewodniczył prezydent Michał Missan wraz z Piekarczykiem. W Paradzie uczestniczyli również pracownicy Urzędu Miejskiego oraz dzieci i młodzież z zespołów Małe Diamenty i Diamenty z Młodzieżowego Domu Kultury. Podczas trzech dni Zjazdu Elbląg ma prezentował się będzie na specjalnie przygotowanym stoisku promocyjnym. W sobotę o godz. 10.45 na scenie wystąpią elbląskie Diamenty.

- Elbląg, jest miastem o wspaniałych tradycjach hanzeatyckich, które sięgają czasów średniowiecznych. Od 1999 roku jest częścią Związku Nowej Hanzy. Nie mogło nas więc zabraknąć na Zjeździe. To doskonała promocja naszego miasta. Wielkie podziękowania za zaproszenie i gratulacje dla Pani Aleksandry Dulkiewicz, prezydent Gdańska oraz wszystkich zaangażowanych osób za świetną organizację tego wydarzenia – podkreśla prezydent Michał Missan, który uczestniczył we wczorajszej inauguracji Zjazdu.

Motto tegorocznego Zjazdu brzmi “Zmiana zaczyna się tutaj”.

- Dziedzictwo kulturowe miast hanzeatyckich to nie tylko pozostałość przeszłości, ale także siła napędowa przyszłości, która zarówno respektuje dziedzictwo, jak i jest nastawiona na innowacje, dlatego motto tegorocznego Zjazdu nie mogło być trafniej dobrane. Więź łącząca miasta Nowej Hanzy jest teraz ważniejsza niż kiedykolwiek. Nie wolno nam zapomnieć, że niedaleko stąd, na Ukrainie, szaleje wojna. Mimo międzynarodowego wysiłku, pokój jest wciąż daleko. Tym ważniejsze jest, byśmy przypomnieli sobie nasze wspólne wartości. Spotkaliśmy się tu, by wyraźnie stanąć przeciwko wojnie i za demokratyczną i pokojową Europą – podkreślał podczas otwarcia Jan Lindenau, Burmistrz Lubeki i Przewodniczący Związku Nowej Hanzy.

- Hanza to dla nas nie tylko historia – to budowanie platformy do współpracy liderów, przedsiębiorców, naukowców, twórców i innowatorów, którzy razem z nami chcą kształtować przyszłość.. Hasło można odnosić do przeszłości, ale z powodu wielu spraw dziejących się teraz na świecie musimy je rozumieć także jako zadanie dla każdej i każdego z nas. Czasem myślimy o Hanzie jako o prekursorze Unii Europejskiej, bo Hanza to szansa na poznanie przedstawicieli innych krajów, innych miast. Dlatego - poznawajcie inne hanzeatyckie miasta i ich kulturę, spędźcie dobry czas w Gdańsku – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Międzynarodowy Zjazd Nowej Hanzy w Gdańsku potrwa do 16 czerwca. Kolejny odbędzie się w szwedzkim Visby, któremu Gdańsk symbolicznie przekaże organizację wydarzenia w niedzielę, podczas ceremonii zamknięcia.

Szczegóły wydarzenia oraz program dostępny jest na stronie.

Nowa Hanza to związek miast partnerskich Europy Północnej założony w 1980 w holenderskim Zwolle. Celem tego związku jest rozwój turystyki i handlu w miastach członkowskich. Nowa Hanza przejęła tradycje średniowiecznej Hanzy.

Celem Związku Hanzy jest: