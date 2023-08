Elbląg pamięta o powstańcach

79 lat temu w Warszawie rozpoczęło się Powstanie Warszawskie. W Elblągu odbyły się uroczystości upamiętniające te wydarzenia. Zobacz zdjęcia.

Syreny alarmowe o godzinie 17, jak co roku przypomniały bolesną rocznicę. 79 lat temu w Warszawie rozpoczęło się powstanie warszawskie. Nie milkną dyskusje nad militarnym i politycznym sensem warszawskiego zrywu zbrojnego, ale pamięć o nim łączy Polaków. Miejskie uroczystości upamiętniające wybuch powstania odbyły się pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego.

- W naszej historii pełnej narodowych zrywów było to wydarzenie niezwykłe. Przez dziesiątki lat rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego była jedynym dniem, w którym świętowano spontanicznie przez różne nieformalne grupy patriotyczne. Jest to rocznica wielkiej bitwy stoczonej przez Armię Krajową z niemieckim okupantem - mówił Ireneusz Ziemiński, prezes elbląskiego koła Niezależnego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

- Do nierównej walki z niemieckim okupantem stanęli żołnierze podziemia. W obliczu zbliżających się do warszawy wojsk radzieckich dowództwo i rząd Polski w Londynie podjęli decyzję zbrojnego wystąpienia przeciwko Niemcom. Od początku była to decyzja, której przypisać można cechy tragiczne. Zwycięska walka powstańców nie była na rękę ani Sowietom, ani Niemcom - dodał Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

- Ten dzień na zawsze zapisał się w pamięci Polaków i będzie trwał w pamięci kolejnych pokoleń. To wtedy Polacy z pełną determinacją i zbrojnie wystąpili przeciwko niemieckiemu okupantowi. W planach powstanie miało potrwać kilka dni. Jednak rzeczywistość okazała się inna. Powstańcy toczyli zawziętą, nierówną, skazaną na porażkę walkę przez 63 dni - uzupełnił Antoni Czyżyk, przewodniczący Rady Miejskiej.

Uroczystości odbyły się z udziałem władz miejskich i wojewódzkich, parlamentarzystów i przedstawicieli związków kombatanckich oraz mieszkańców. Pod pomnikiem złożono wieńce i kwiaty. Odegrano hymn państwowy oraz odczytano apel pamięci.