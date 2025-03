Elbląg pierwszym przystankiem XIV Edycji Explory - Ruszamy w Polskę!

Explory Tour startuje! Już 2-3 kwietnia Elbląg stanie się centrum młodzieżowej innowacji – to tutajw Elbląskim Parku Technologicznym, Fundacja Zaawansowanych Technologii rozpocznie XIV EdycjęProgramu Explory. To wyjątkowa okazja dla uczniów i nauczycieli z województwa warmińsko-mazurskiego, by bezpłatnie wziąć udział w inspirujących warsztatach i wydarzeniach edukacyjnych.

Co to jest Explory? Explory Tour to jeden z czterech filarów Programu Explory, który wspiera rozwój młodych talentów w wieku 13-20 lat, stawiając na edukację STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka). Jest to największy w Polsce program promujący twórczość i innowacyjność wśród młodzieży, który poprzez konkurs, szkolne festiwale, warsztaty i wydarzenia edukacyjne daje młodym ludziom szansę na realizację swoich pasji oraz nawiązywanie współpracy z ekspertami. Elbląg otwiera trasę Explory Tour 2025! W 2025 roku, w ramach XIV Edycji Konkursu Explory, organizatorzy zapraszają na pierwsze wydarzenie

– przystanek Explory Tour w Elblągu, który odbędzie się 2 i 3 kwietnia w Elbląskim Parku Technologicznym, a jego Partnerem jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który wspiera inicjatywy edukacyjne na Warmii i Mazurach już od kilku lat. To wyjątkowa okazja, by młodzież z tego regionu mogła rozpocząć swoją przygodę z projektami STEAM i rozwijała kompetencję XXI wieku (krytyczne myślenie, kreatywność, kooperację czy komunikację).

- Jako osoba związana z regionem Warmii i Mazur, a także mieszkanka Iławy, czuję ogromną radość z możliwości współpracy z Samorządem. Wierzę, że Explory Tour zainspiruje młodzież w naszym regionie do rozwoju w kierunku innowacji i rozwiązywania problemów właśnie przez projekty STEAM” – mówi Anna Urban-Marcinkiewicz, Dyrektorka ds. Rozwoju Fundacji Zaawansowanych Technologii. Co czeka uczestników w Elblągu? Explory Tour to przestrzeń, w której młodzież nie tylko rozwija umiejętności projektowania i tworzenia projektów STEAM, ale także ma szansę na bezpośrednią interakcję z innymi uczniami czy Zwycięzcami Konkursu Explory z poprzednich edycji. W ramach wydarzenia odbędą się wykłady inspirujące, warsztaty metodą Open Space Technology oraz prezentacje pomysłów przed publicznością i przedstawicielami Partnera Regionalnego. Wierzymy, że wypracowane przykłady będą rozwijane już w Konkursie Explory a nauczyciele poczują wartość organizowania Szkolnych Festiwali Explory w swoich szkołach!

- Elbląg jest gotowym miastem na pozytywne zmiany w edukacji STEAMowej, o czym świadczy otwartość przyjęcia Explory w swoim mieście i przestrzeni Elbląskiego Parku Technologicznego – podkreśla Anna Urban-Marcinkiewicz.

