Elbląg też będzie obchodzić Europejski Tydzień Mobilności

Przed nami Europejski Tydzień Mobilności (ETM). Okres od 12 do 22 września to czas kiedy warto przyjrzeć się naszym zachowaniom i przyzwyczajeniom transportowym dotyczącym racjonalnego korzystania z samochodów osobowych, a także częstszego korzystania z komunikacji miejskiej, jeżdżenia na rowerze, hulajnodze czy chodzenia pieszo.

Temat przewodni w tym roku to ,,Mobilność dla każdego”. Idea zakłada zapewnienie wszystkim dostępu do bezpiecznego, zrównoważonego i przystępnego transportu – niezależnie od dochodów, miejsca zamieszkania, płci, wieku czy sprawności.

Poniżej prezentujemy ramowy program ETM, w tym roku nieco odmienny niż zazwyczaj:

12-22 września 2026 r. - Europejski Tydzień Mobilności 2026 ,,Mobilność dla każdego!”

12.09 (sobota) – 11:00-15:00 Elbląski Dzień Bez Samochodu. Przejazd ulicami Elbląga i festyn na torze Kalbar. Rozstrzygnięcie akcji Aktywne Miasta i konkursu dla szkół ,,Kartę rowerową mam, zasady ruchu znam”. Zbiórka i start na Placu Jagiellończyka.

16.09 – 22.09 Konkurs: „Tydzień z elbląską komunikacją miejską 2026”. Konkurs będzie prowadzony na oficjalnym fanpage’u Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu.

16.09 (środa), 13:00-15:00 – Otwarte warsztaty rowerowe dla dzieci i dorosłych na miasteczku rowerowym przy ulicy Mickiewicza. W programie: pokaz najlepszych zapięć rowerowych, pokaz bezpiecznego parkowania rowerów, kaski rowerowe i hulajnogowe, zasady bezpiecznego poruszania się, znaki drogowe, widoczność na rowerze, porady techniczne.

17.09 (czwartek) 17:00 - Warsztaty miejskiej jazdy na rowerze dla dorosłych, czyli jak jeździć bezpiecznie po Elblągu – Plac Jagiellończyka

18.09 (piątek) 6:00-8:00 - Rowerowy piątek na ulicach Elbląga. Akcja promująca jazdę rowerami i hulajnogami po mieście.

18.09 (piątek) 17:00 - Warsztaty miejskiej jazdy na rowerze dla dorosłych, czyli jak jeździć bezpiecznie po Elblągu – Plac Jagiellończyka

20.09 (niedziela) 10:00 - Miejska Wycieczka Rowerowa MOSiR Elbląg. Rowero-kajaki. Start o godzinie 10:00 przy napisie ELBLĄG na ulicy Wodnej. Obowiązują zapisy.

22.09 (wtorek) – 10:00 Rowerowy Zawrót Głowy – Międzyszkolny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów klas 5-7 elbląskich szkół podstawowych. Miasteczko rowerowe przy ulicy Mickiewicza.

22.09 (wtorek) 17:00 - Warsztaty miejskiej jazdy na rowerze dla dorosłych, czyli jak jeździć bezpiecznie po Elblągu – Plac Jagiellończyka

22.09 (wtorek) - bezpłatne, za okazaniem ważnego dowodu rejestracyjnego, przejazdy komunikacją miejską dla kierowców i członków ich rodzin.