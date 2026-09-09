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Elbląg też będzie obchodzić Europejski Tydzień Mobilności

 Elbląg, Elbląg też będzie obchodzić Europejski Tydzień Mobilności

Przed nami Europejski Tydzień Mobilności (ETM). Okres od 12 do 22 września to czas kiedy warto przyjrzeć się naszym zachowaniom i przyzwyczajeniom transportowym dotyczącym racjonalnego korzystania z samochodów osobowych, a także częstszego korzystania z komunikacji miejskiej, jeżdżenia na rowerze, hulajnodze czy chodzenia pieszo.

Temat przewodni w tym roku to ,,Mobilność dla każdego”. Idea zakłada zapewnienie wszystkim dostępu do bezpiecznego, zrównoważonego i przystępnego transportu – niezależnie od dochodów, miejsca zamieszkania, płci, wieku czy sprawności.

Poniżej prezentujemy ramowy program ETM, w tym roku nieco odmienny niż zazwyczaj:

12-22 września 2026 r. - Europejski Tydzień Mobilności 2026 ,,Mobilność dla każdego!”

12.09 (sobota) – 11:00-15:00 Elbląski Dzień Bez Samochodu. Przejazd ulicami Elbląga i festyn na torze Kalbar. Rozstrzygnięcie akcji Aktywne Miasta i konkursu dla szkół ,,Kartę rowerową mam, zasady ruchu znam”. Zbiórka i start na Placu Jagiellończyka.

16.09 – 22.09 Konkurs: „Tydzień z elbląską komunikacją miejską 2026”. Konkurs będzie prowadzony na oficjalnym fanpage’u Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu.

16.09 (środa), 13:00-15:00 – Otwarte warsztaty rowerowe dla dzieci i dorosłych na miasteczku rowerowym przy ulicy Mickiewicza. W programie: pokaz najlepszych zapięć rowerowych, pokaz bezpiecznego parkowania rowerów, kaski rowerowe i hulajnogowe, zasady bezpiecznego poruszania się, znaki drogowe, widoczność na rowerze, porady techniczne.

17.09 (czwartek) 17:00 - Warsztaty miejskiej jazdy na rowerze dla dorosłych, czyli jak jeździć bezpiecznie po Elblągu – Plac Jagiellończyka

18.09 (piątek) 6:00-8:00 - Rowerowy piątek na ulicach Elbląga. Akcja promująca jazdę rowerami i hulajnogami po mieście.

18.09 (piątek) 17:00 - Warsztaty miejskiej jazdy na rowerze dla dorosłych, czyli jak jeździć bezpiecznie po Elblągu – Plac Jagiellończyka

20.09 (niedziela) 10:00 - Miejska Wycieczka Rowerowa MOSiR Elbląg. Rowero-kajaki. Start o godzinie 10:00 przy napisie ELBLĄG na ulicy Wodnej. Obowiązują zapisy.

22.09 (wtorek) – 10:00 Rowerowy Zawrót Głowy – Międzyszkolny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów klas 5-7 elbląskich szkół podstawowych. Miasteczko rowerowe przy ulicy Mickiewicza.

22.09 (wtorek) 17:00 - Warsztaty miejskiej jazdy na rowerze dla dorosłych, czyli jak jeździć bezpiecznie po Elblągu – Plac Jagiellończyka

22.09 (wtorek) - bezpłatne, za okazaniem ważnego dowodu rejestracyjnego, przejazdy komunikacją miejską dla kierowców i członków ich rodzin.


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