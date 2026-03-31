Elbląg wśród najlepszych w konkursie Sport Biznes Polska

Elbląg jest w gronie finalistów ogólnopolskiego, prestiżowego konkursu organizowanego w ramach Kongresu Sport Biznes Polska. Zwycięzców poznamy 31 marca podczas gali w Warszawie.

Nagrody Sport Biznes Polska to jedno z najważniejszych wyróżnień w branży, przyznawane m.in. organizacjom, markom i miastom, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju oraz promocji sportu w Polsce.

W kategorii Sportowy Samorząd 2025 roku zostało nominowanych blisko 60 samorządów z całego kraju. Do wielkiego finału zakwalifikowały się trzy: Miasto Elbląg, Miasto Gdańsk oraz Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego.

Sama obecność w trójce finalistów to wielkie wyróżnienie i dostrzeżenie działań podejmowanych przez Elbląski Samorząd na rzecz rozwoju kultury fizycznej. Transmisję z wydarzenia przeprowadzi Polsat Sport 2 (początek o godz. 20:00).

Przy ocenie dokonań brane pod uwagę były m.in. ilość i rodzaj uruchamianych programów sportowych, rodzaj i sposób wykorzystywanej infrastruktury sportowe, podjęte działania aktywizacyjne, sposób zaangażowania odbiorców oraz długoterminowe efekty.

Kongres Sport Biznes Polska to wydarzenie integrujące środowisko sportu oraz biznesu. Każdego roku gromadzi setki ekspertów, przedstawicieli federacji, klubów, samorządów oraz sponsorów, stając się platformą wymiany doświadczeń i wyznaczania nowych trendów w branży. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w kat. najlepszy ośrodek sportu i rekreacji triumfował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu.