Elbląg z kolejnym międzynarodowym sukcesem filmowym

Podczas jubileuszowej 20. edycji Festiwalu FilmAT w Warszawie film promujący nasze miasto „Echa Legendy – Elbląg” zdobył Grand Prix w kategorii Komunikacja Turystyczna. To jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych w konkursie przez międzynarodowe jury reprezentujące różne środowiska branży filmowej i turystycznej.

Uroczysta ceremonia wręczenia nagród odbyła się w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie – w prestiżowej przestrzeni przy Ścianie Chwały Polskiego Sportu.

Podczas wydarzenia odebraliśmy także statuetkę za I miejsce dla naszego filmu zdobyte na Japan World’s Tourism Film Festival, jednym z najważniejszych światowych festiwali filmów turystycznych należących do sieci CIFFT (International Committee of Tourism Film Festivals). Nagroda została przekazana z rąk Alexandra V. Kammela Dyrektora Festiwalu filmów korporacyjnych w Cannes, Wiedniu i w Los Angeles oraz założyciela i Dyrektora CIFFT.To ogromne wyróżnienie dla Elbląga i potwierdzenie, że historia, legenda i wyjątkowy klimat naszego miasta inspirują twórców i zachwycają widzów na całym świecie.

 

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

