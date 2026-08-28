Elbląskie obchody 46. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych

- W pamięci uczestników i świadków, dzień podpisania Porozumień Sierpniowych to dzień radości i dumy z osiągniętego sukcesu. Niech pamięć o tym dniu pozostanie wśród Polaków na pokolenia - podkreśla Elbląskie Stowarzyszenie Osób Represjonowanych, zapraszając na obchody 31 sierpnia.

Porozumienia Sierpniowe podpisane w dniu 31 sierpnia 1980 roku to m. in.:

- zakończenie strajku ogólnopolskiego trwającego od 14 sierpnia 1980 r.

- zgoda na utworzene niezależnych, samorządnych związków zawodowych,

- prawo do strajku,

- zgoda na budowę pomnika Ofiar Grudnia ‘70

- transmisje niedzielnych mszy świętych w Polskim Radiu i ograniczenie cenzury.

W pamięci uczestników i świadków, dzień podpisania Porozumień Sierpniowych to dzień radości i dumy z osiągniętego sukcesu. Niech pamięć o tym dniu pozostanie wśród Polaków na pokolenia.

Jako uczestnicy sierpniowych dni strajkowych w roku 1980, jesteśmy zobowiązani do pielęgnowania pamięci o tamtych wydarzeniach. Od pierwszych dni strajkowych towarzyszyły nam pamięć o ofiarach Wydarzeń Grudniowych 1970 roku na Wybrzeżu oraz solidarność międzyludzka. Solidarność społeczeństwa ze strajkującymi była dominującą wartością, która zdecydowała o zwycięstwie potwierdzonym podpisanymi porozumieniami. Dlatego tak jak przed 46-ciu laty będzie nam towarzyszyła podczas świętowania w dniu 31 sierpnia 2026 roku.

Organizatorem obchodów elbląskich 46 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych jest Elbląskie Stowarzyszenie Osób Represjonowanych. Program obejmuje spotkanie w dniu 31 sierpnia 2026 roku na placu Solidarności, oddanie hołdu Ofiarom Grudnia ‘70 w Elblągu i uczestnikom strajków sierpniowych. Początek o godz. 9.30, odśpiewanie Hymnu Solidarności, przemówienie, złożenie kwiatów pod pomnikiem, pieśń na zakończenie, wspólne zdjęcie, rozmowy, wspomnienia świadków tamtych dni.

Członkowie ESOR – organizatorzy obchodów informują, że kwiaty dla uczestników uroczystości do złożenia pod pomnikiem, będą przygotowane i dlatego proszą o nieprzynoszenie własnych wieńców i wiązanek. Zapraszamy mieszkańców Elbląga do uczestniczenia w naszej uroczystości.