Elbląskie sprawy w Senacie

- Można nazwać mnie donosicielem, ale będę walczył o to, żeby Elbląga żadna spółka skarbu państwa nie szantażowała – powiedział senator Jerzy Wcisła na czwartym posiedzeniu Senatu. W ten sposób podsumował temat dostaw ciepła do Elbląga. Senator z Elbląga zapytał także o pozew, który przygotowuje Komisja Europejska ws. realizacji kanału przez Mierzeję Wiślaną.

Na zakończonym w nocy z 6 na 7 lutego br., czwartym posiedzeniu Senatu RP X kadencji, senator Jerzy Wcisła podniósł sprawy kluczowe dla Elbląga. Pierwsza – problem z elbląskim ciepłem. Przypomnijmy, spółka Energa Kogeneracja zażądała od samorządu miejskiego długoletnich gwarancji wykupu ciepła. Gdy takiej gwarancji nie otrzymała, wypowiedziała miastu umowę.

- Spółka państwowa, która została powołana po to, żeby zapewnić bezpieczny dostęp do energii, zachowuje się jak drapieżny monopolista i bez skrupułów szantażuje miasto, samorząd oraz obywateli — przedstawiał sytuację Jerzy Wcisła na forum Senatu. Sprawa elbląskiego ciepła stała się argumentem za odrzuceniem zmian do ustawy o działach administracji rządowej.

Zagrożona budowa kanału przez Mierzeję Wiślaną?

Senator Jerzy Wcisła zapytał Marka Gróbarczyka, ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej o zagrożenia wynikające z realizacji przekopu przez Mierzeję.

- Z ogromnym niepokojem odebrałem informację, że Komisja Europejska przygotowuje pozew do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną – powiedział senator Wcisła. - Powodem pozwu ma być niewywiązywanie się przez Polskę

z obowiązków wynikających z procedur unijnych. Jeśli do takiego procesu dojdzie, cała inwestycja może być zagrożona.

Ponadto Jerzy Wcisła, zwrócił się do Marka Gróbarczyka o informację na temat zakresu inwestycji przystosowania portu w Elblągu do parametrów kanału przez Mierzeję. W tej sprawie mamy dwugłos: z dokumentów i oficjalnych pism wynika, że państwo nie sfinansuje kosztów przystosowania portu do parametrów kanału, a nieoficjalnie ministrowie zapewniają, że mają pieniądze na to zadanie.

Wypowiedzi senatora Jerzego Wcisły w trakcie posiedzeń Senatu RP są dostępne na YouTube.pl:

Link: https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1