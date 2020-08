Elblążanie pamiętają o Porozumieniach Sierpniowych

fot. Michał Skroboszewski

- To, że któreś z państw nie zgadza się z dyktaturą i chce wolności jest dla nas prezentem na to czterdziestolecie - mówił w czwartek (27.08) Grzegorz Adamowicz, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Elblągu, podczas uroczystych obchodów czterdziestej rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, odnosząc się do aktualnej sytuacji na Białorusi. Zobacz zdjęcia.

Oficjalne obchody rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych rozpoczęły się o godz.18 mszą świętą w elbląskiej katedrze, druga ich część odbyła się pod pomnikiem Ofiar Grudnia 1970. Scenariusz uroczyści został jednak zmieniony - ze względu na ulewny deszcz zrezygnowano m. in. z okolicznościowych przemówień. - Dzisiaj chciałem wspomnieć wszystkich bezimiennych bohaterów tamtych wydarzeń, tych imiennych przecież znamy. Minęło już 40 lat i niestety szybko od nas oni odchodzą, temu miało być między innymi poświęcone moje dzisiejsze przemówienie. Chciałem się też odnieść do aktualnej sytuacji na Białorusi. „Solidarność” zaczyna nieść prężnie pomoc strajkującym tam robotnikom, mieszkańcom i osobom poszkodowanym podczas protestów - mówi Grzegorz Adamowicz, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Elblągu . Adamowicz podkreślił, że „Solidarność” cały czas „jest myślami z Białorusinami”. - Mamy swoje doświadczenia sprzed 40 lat. Próbujemy znaleźć ścieżkę, którą w tym momencie Białorusini powinni pójść, pokazać im jakich błędów powinni uniknąć. Wierzymy, że z tych protestów coś będzie. To, że któreś z państw nie zgadza się z dyktaturą i chce wolności jest dla nas prezentem na to czterdziestolecie - mówi Adamowicz. Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski zaznaczył, że Porozumienia Sierpniowe są równie ważne dla przyszłych pokoleń Polaków. - Te wydarzenia były istotne dla tamtego pokolenia ale też dla Polski dzisiejszej i Polski jutra. Te 21 postulatów, które podpisano z ówczesną władzą, są uniwersalne. Odnoszą się do systemu wartości, na którym chcielibyśmy, aby Polska była ufundowana. Spotykamy się pod pomnikiem Ofiar Grudnia 1970 ale to ofiary tych wydarzeń zasiały ducha wolności, który zaowocował w 1980 roku i stworzył „Solidarność” - mówi Artur Chojecki. W uroczystości uczestniczyli m. in. przedstawiciele władz Elbląga, powiatu elbląskiego i województwa warmińsko-mazurskiego, parlamentarzyści, przedstawiciele NSZZ „Solidarność”. Czytaj również wspomnienia Tadeusza Chmielewskiego i Ryszarda Kalinowskiego.

daw