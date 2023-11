Elblążanie uczcili 105. rocznicę odzyskania niepodległości

Kilka tysięcy osób wzięło udział w elbląskich obchodach 105. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przemaszerowali spod katedry św. Mikołaja pod Pomnik Twórców Niepodległości, gdzie przedstawiciele władz, stowarzyszeń, służb mundurowych, organizacji, a zwykli także mieszkańcy złożyli kwiaty, oddając hołd wszystkim, którzy walczyli o niepodległą Polskę. Wkrótce więcej zdjęć.

Przedstawiciele władz miasta, zabierając głos pod Pomnikiem Twórców Niepodległości, przypomnieli o zasługach dla Niepodległej Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa i Ignacego Daszyńskiego.

- Dzisiaj możemy oddać hołd tym wszystkim wielkim bohaterom, dla których nie było celu ważniejszego niż niepodległa ojczyzna. Na tle wydarzeń historycznych powinniśmy mieć świadomość, że dzisiejsze święto jest dla nas współczesnych, aby przypominać nam o tym, jak istotną sprawą jest niepodległość, możliwość stanowienia o sobie – mówił Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. – Dziś naszą niepodległość widzimy i doceniamy jeszcze bardziej, patrząc na wojnę za naszą wschodnią granicą. Mówiąc o niepodległości, myślimy także o samorządności, bo przecież nasze małe ojczyzny tworzą Rzeczpospolitą. Naszą małą ojczyzną jest Elbląg, gdzie przyszło nam żyć. Miejmy świadomość, że to jak wykorzystamy naszą niepodległość, zależy także od nas elblążan. Możemy więc się pięknie różnić, a jednocześnie współpracując dla dobra wspólnego, budują pomyślność Elbląga, dokładając w ten sposób cegiełkę do rozwoju Polski – mówił prezydent.

- Wolność, niepodległość, suwerenność to słowa, które przy okazji świąt państwowych odmieniane są przez wszystkie przypadki. Nie dlatego, że ładnie brzmią, ale dlatego, że mają i będą miały najwyższą wartość. 123 lata zaborów, gdy Polska zniknęła z map świata, nie wymazały z polskich serc miłości do ojczyzny, bowiem dla polskiego narodu najwyższą wartością było własne suwerenne państwo, co niejednokrotnie znalazło swoje odzwierciedlenie w zrywach niepodległościowych. Dlatego tak szczególną datą jest 11 listopada 1918 roku – mówi Antoni Czyżyk, przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu. – Wolność, niepodległość i suwerenność są darem, o który musimy dbać, bo historia wielokrotnie pokazała nam, jak łatwo możemy stracić i z jakim trudem trzeba się zmierzyć, aby ją odzyskać. Narodowe Święto Niepodległości to radosną uroczystość, która łączy wszystkich Polaków, bez względów na poglądy.

Współorganizatorem uroczystości był gdański oddział Związek Piłsudczyków RP, którego prezes Andrzej Adamczyk w swoim przemówieniu skupił się m.in.na roli Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości.

- Cała Polska w osławionym dowódcy Legionów i więźniu magdeburskim widziała osobę, która mogła zjednoczyć Polaków wokół wyzwania, jakim było ogłoszenie niepodległości i rozpoczęcie odbudowy państwa. Autorytet Piłsudskiego i jego zasługi w walce o wolność ojczyzny miały być gwarancją w osiągnięciu tego trudnego celu – mówił Andrzej Adamczuk, dodając:. – Odzyskana wolność była wynikiem długotrwałych wysiłków gremium patriotycznych, poprzez powstania, wielopokoleniową pracę od podstaw. Te dwie formy potrafił w jedno złączyć właśnie Józef Piłsudski.

Prezes gdańskiego oddziału Związku Piłsudczyków RP wykorzystał też elbląskie obchody 105. rocznicy odzyskania niepodległości do tego, by publicznie wręczyć awanse na wyższe stopnie kilku członkom swojej organizacji, pochodzącym z Elbląga, wśród nich Marii i Arkadiuszowi Kosseckim. Dodajmy, że to Związek Piłsudczyków był pomysłodawcą budowy przy ul. Rycerskiej Pomnik Twórców Niepodległości.

Uczestnicy elbląskich obchodów odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”, wysłuchali Apelu Pamięci i salwy honorowej na cześć bohaterów walki o niepodległość kraju. Kwiaty pod Pomnikiem Twórców Niepodległości złożyli m.in. przedstawiciele m.in. władz samorządowych, parlamentarzyści, przedstawiciele stowarzyszeń, instytucji, organizacji, służb mundurowych oraz zwykli mieszkańcy.