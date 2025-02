Elblążanin stworzył aplikację mobilną dla rowerzystów

Kacper Goliński z Elbląga stworzył aplikację mobilną dla rowerzystów, która w kilka minut pozwala zaplanować trasę. Velomapa i VeloPlanner zdobyły już tysiące użytkowników w Polsce i za granicą, a projekt wciąż się rozwija.

- Projekt powstał z realnej potrzeby, pracę nad nim zacząłem cztery lata temu. Jazda rowerem to moje hobby, ale jestem programistą, więc po pracy, przez długie miesiące siedziałem i tworzyłem Velomapę.pl, czyli stronę internetową służącą do przeglądania map. W zeszłym roku powstała Velomapa mobilna. Obecnie funkcjonuje w całej Polsce – mówi Kacper Goliński, elblążanin oraz autor Velomapy.pl i VeloPlannera służących do wyszukiwania oraz planowania tras rowerowych.

Jak przyznaje autor, na stworzenie aplikacji mobilnej założono zbiórkę internetową, którą wsparło 1300 osób, wpłacając 46 tysięcy złotych. Velomapa.pl funkcjonuje obecnie w całej Polsce. W 2024 roku posiadała 900 tys. unikalnych użytkowników, a Velomapa mobilna została pobrana 60 tys. razy i posiadała 30 tys. aktywnych użytkowników w sezonie. Aplikacja jest darmowa i obsługiwana przez iOS oraz Android.

– Wśród użytkowników przeprowadziłem badania, z których wyszło, że 80 proc. osób nie jest usatysfakcjonowana obecnymi rozwiązaniami do planowania tras rowerowych, tracą na tym zbyt wiele czasu. To oraz pozytywny odbiór Velomapy zmotywował mnie do założenia startupu i tak przez ostatnie trzy miesiące powstawał VeloPlanner. Od 7 stycznia 2025 roku został zarejestrowany i działa nie tylko jako wielojęzyczny katalog szlaków, ale przede wszystkim jako planer, który w kilka minut umożliwia zaplanowanie wycieczki – opowiada Kacper Goliński.

Kacper Goliński, fot. arch. autora

Z podanych przez niego statystyk wynika, że choć projekt ma trzy miesiące, w styczniu 2025 roku posiadał 5 tys. użytkowników, z czego około 50 proc. było spoza Polski, ponieważ program działa również w Europie i Ameryce Północnej.

– Skupiam się jednak na Europie, ponieważ znana jest ze swoich niesamowitych tras rowerowych, które cieszą się ogromną popularnością wśród kolarzy – mówi autor. – Dane o szlakach i o mapie pochodzą z OpenStreetMap, czyli takiej Wikipedii dla map, którą każdy może edytować. Nadzorują to lokalni eksperci, a te dane trafiają też do VeloPlannera. Nasza społeczność może do VeloPlannera dodawać zdjęcia z wycieczek oraz wystawiać opinie o szlakach, co jest bardzo pomocne dla innych użytkowników.

Kacper Goliński podkreśla, że głównym trzonem jest oficjalna baza szlaków rowerowych, a VeloPlanner przeznaczony jest nie tylko dla zaawansowanych rowerzystów, ale też tych początkujących.

– Poza planowaniem wycieczki, VeloPlanner pokazuje rodzaj nawierzchni, co jest dużym ułatwieniem dla kogoś, kto dopiero zaczyna swoją przygodę lub jedzie z dziećmi – mówi twórca. – Skupiamy się na podróżnikach, więc na mapie zaznaczamy hotele, campingi oraz obszary, na których można legalnie spać w lesie. Chcemy pójść też dalej i zaznaczać inne punkty przydatne rowerzystom, jak sklepy czy lokale gastronomiczne.

Jakie jeszcze zalety posiada VeloPlanner?

– Algorytm preferuje ciekawe szlaki rowerowe, bardziej odseparowane od aut, a nie najkrótsze trasy. Pracujemy teraz nad tym, by proponował też bezpieczne trasy, dla rodzin z dziećmi oraz pokazywał przewidywany czas potrzebny na pokonanie trasy. Ważna jest dla nas społeczność, która rośnie i rozwija projekt poprzez dzielenie się opiniami i zdjęciami – mówi Kacper Goliński.

Autor dodaje, że w planach ma również rozbudowanie modelu biznesowego i partnerstwo z organizacjami turystycznymi.

– Rozbudowa społeczności i aplikacji mobilnej, przewodniki oraz lepsza funkcjonalność i dokładniejsze dane, to rzeczy, które wciąż chcę doskonalić – przyznaje Kacper Goliński.