 EPWiK podpisał umowę na 16 mln. Cel: zwiększyć odporność miasta na zmiany klimatu

EPWiK podpisał umowę na ponad 16 mln zł dofinansowania. Elbląg zrealizuje kolejne inwestycje zwiększające odporność miasta na zmiany klimatu.

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. podpisało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Elbląg – etap I”.

Projekt uzyskał 16,3 mln zł dofinansowania z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS). Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 25,9 mln zł.

– Podpisanie umowy to ważny krok, który pozwala nam przejść do realizacji jednej z największych inwestycji związanych z adaptacją Elbląga do zmian klimatu. To projekt, który nie tylko zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców podczas intensywnych opadów, ale także pozwoli lepiej zatrzymywać cenną wodę deszczową w mieście – mówi Marek Misztal, prezes Zarządu EPWiK.

W ramach przedsięwzięcia powstanie nowoczesna infrastruktura służąca zagospodarowaniu wód opadowych. Projekt obejmuje budowę podziemnych zbiorników retencyjnych, ogrodów deszczowych oraz innych elementów tzw. zielono-niebieskiej infrastruktury, które umożliwią zatrzymywanie deszczówki tam, gdzie spada, zamiast jej szybkiego odprowadzania do kanalizacji.

Realizacja inwestycji pozwoli zwiększyć pojemność retencyjną miasta o ponad 7,7 tys. m³, ograniczyć ryzyko lokalnych podtopień podczas nawalnych deszczy oraz poprawić warunki środowiskowe i mikroklimat. Z efektów projektu skorzysta ponad 25 tysięcy mieszkańców Elbląga.

Inwestycja jest odpowiedzią na coraz częściej występujące skutki zmian klimatu – gwałtowne opady deszczu przeplatane długotrwałymi okresami suszy. Rozwiązania oparte na retencji i zielono-błękitnej infrastrukturze pozwalają nie tylko skuteczniej gospodarować wodą opadową, ale również wspierają rozwój terenów zielonych, poprawiają jakość przestrzeni miejskiej i zwiększają odporność miasta na ekstremalne zjawiska pogodowe.

Projekt realizowany jest przy wsparciu Funduszy Europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021–2027.