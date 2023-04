 Fakty mówią same za siebie

W ostatnich dniach ukazała się ulotka oraz wpisy internetowe Pana Andrzeja Śliwki, w których prezentowane są nieprawdziwe informacje dotyczące zarówno Portu Morskiego w Elblągu, jak i cen ciepła dla elblążan. Informacje te świadomie wprowadzają w błąd opinię publiczną.

W odniesieniu do Portu w ulotce tej wytłuszczone są cyfry 100 mln zł i 0 zł sugerujące możliwość przekazania przez rząd 100 mln na port i 0 zł w tegorocznym budżecie Elbląga na inwestycje portowe.

Prawda wygląda zupełnie inaczej.

Rząd obiecuje dokapitalizowanie portu kwotą do 100 mln zł (jeśli zatem do 100, to może to być na przykład 2) i te pieniądze mają być przeznaczone na pogłębienie toru wodnego, które to zadanie i tak należy do obowiązków Państwa. W zamian za to chce przejąć kontrolę nad portem (51% udziałów). To tak, jakby samorząd przekazał pieniądze na remont drogi dojazdowej do Energa-Kogeneracja spółki skarbu Państwa i zażądał w zamian 51% udziałów w tejże spółce.

W budżecie miasta nie ma faktycznie pieniędzy na pogłębienie toru wodnego, bo to zadanie nie leży w kompetencjach samorządu podobnie jak budowa autostrad, czy dróg szybkiego ruchu. Tu też w budżecie miasta jest 0.

A tak wygląda prawda o inwestowaniu w port:

Rząd Samorząd dotychczas zainwestowane środki 0 zł 100 mln zł środki do zainwestowania w kolejnych latach do 100 mln zł 750 mln zł Razem: do 100 mln zł 850 mln zł

Nieprawdziwe są również informacje o fatalnym zarządzaniu i milionowej stracie Portu za ostatni rok. Port w 2021 roku przyniósł zysk w wysokości blisko 100 tys. zł, a w 2022 roku 170 tys. zł. Zysk ten został wypracowany między innymi poprzez składowanie i przeładunki kruszywa i kamienia. Nie jest to zatem „…kamieni kupa”, jak podaje Pan Andrzej Śliwka. Gdyby wiedział, że z przeładowanych w zeszłym roku 150 tys. ton ładunków, 74 tys. ton przeznaczona była na budowę Wyspy Estyjskiej, w ramach budowy przekopu, zapewne, jako przedstawiciel rządu, nie siliłby się na tak niefortunne sformułowania.

Jeśli zaś chodzi o cenę ciepła to należy zauważyć, że nie kto inny, jak spółka Skarbu Państwa – Energa-Kogeneracja, nadzorowana przez kolegów Pana Andrzeja Śliwki, podniosła o ponad 90% cenę produkowanego przez siebie ciepła i była to jedna z najwyższych podwyżek w kraju.

Tak wygląda obiektywna prawda o kondycji i perspektywie rozwojowej Portu Morskiego w Elblągu i cenach ciepła w naszym mieście.

Tekst i fot. Urząd Miejski w Elblągu

