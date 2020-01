Ferie i balet ze Szkołą Tańca Broadway

W czasie ferii Szkoła Tańca Broadway zaprasza dzieci na zajęcia taneczne. W tym okresie trwać będzie także nabór na zajęcia baletowe.

- W drugim tygodniu ferii zimowych Szkoła Tańca Broadway realizuje program taneczno – rekreacyjny nie tylko dla swoich uczniów, ale także dla osób spoza szkoły – mówi Ewa Kalka – właściciel Szkoły Tańca Broadway. - W programie mogą wziąć udział dzieci od 4 do 12 lat. Proponujemy zajęcia taneczne, wokalne, integracyjne, konkursy z nagrodami, a także rekreację w mieście i poza miastem, Pidżama Party i Noc Bajek. W drugim tygodniu ferii, czyli od 27 stycznia otwieramy naszą Szkołę specjalnie dla dzieci już od godziny 6:45.

Szczegóły pod numerem telefonu: 606 716 626, e-mail: broadway@taniec.elblag.pl

Przez okres ferii aż do 9 lutego będą odbywały się także nabory na zajęcia baletowe dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat. Każda dziewczynka, która marzy o tym, aby zostać baletnicą lub chce chociaż trochę zapoznać się z tą formą sztuki i tańca może przyjść do Szkoły Tańca Broadway przy ul. Willowej 1 w Elblągu, aby zapisać się do odpowiedniej grupy baletowej. Obecnie w naszej Szkole funkcjonują trzy grupy na różnym poziomie zaawansowania – są to zarówno grupy początkujące, jak i grupy konkursowe, które na swoim koncie mają już wiele sukcesów. W naborach może wziąć udział każdy - dzieci, które nie miały jeszcze styczności z tańcem klasycznym oraz takie, które już mają większe lub mniejsze doświadczenie taneczne. Udział w naborach jest darmowy i odbywa się w każdą środę i piątek o godz. 16.

Zapraszamy także na zajęcia Zumba, Fitness, Tabata, Latino Solo dla pań, Taniec Towarzyski dla par dorosłych, zajęcia indywidualne – Pierwszy Taniec.

