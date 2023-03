 Finał konkursu z Medestą. Głosowanie zakończone

Z okazji Dnia Kobiet przygotowaliśmy konkurs, w którym mamy wyjątkowe prezenty od Medesta Dermatologia i Medycyna Estetyczna. Przez ostatnie dni dostaliśmy dziesiątki zgłoszeń od kobiet, które chcą oddać się w ręce ekspertów od zdrowia i piękna. Teraz pora, aby nasi Czytelnicy wybrali zwyciężczynię, która otrzyma bon upominkowy na największy pakiet usług. Głosowanie trwa tylko do 7 marca do godz. 14!. Zobacz wszystkie laureatki.

W związku z ilością nadesłanych zgłoszeń oraz historiami, obok których nie mogliśmy przejść obojętnie, zamiast 3, wspólnie z Medestą, wybraliśmy 5 kandydatek, które powalczą o bon upominkowy na zabiegi medycyny estetycznej lub kosmetyczne w kwocie 1 tys. zł. W tym konkursie nie ma przegranych, bo Medesta Dermatologia i Medycyna Estetyczna zajmie się każdą z pięciu laureatek.

Pozostałe laureatki otrzymają:

Miejsce drugie – bon upominkowy na zabiegi medycyny estetycznej lub kosmetyczne w kwocie 500 zł.

Miejsce trzecie, czwarte i piąte - bon upominkowy na zabiegi medycyny estetycznej lub kosmetyczne w kwocie 300 zł.

Iwona Słoń (zdjęcie nr 1) wierzy, że „każda kobieta jest wyjątkowa, jednak najważniejsze, żeby czuła się wspaniale we własnym ciele. Mówi się, że najpiękniejszą ozdobą kobiecej twarzy jest jej uśmiech. Odpowiadając zatem na pytanie "dlaczego chciałabym skorzystać z zabiegów w klinice?”, myślę że mogłabym dzięki temu zyskać uśmiech, który stałby się tą naturalną, piękną ozdobą mojej buzi. Jednocześnie moja pewność siebie i poczucie własnej wartości z pewnością osiągnęłyby wyższy poziom i efekty zabiegowe wpłynęłyby korzystnie na moje samopoczucie. Każda z nas ma pewne mankamenty, kompleksy, z którymi nie czuje się dobrze, które w jakiejś mierze obniżają samoocenę. Ja także mam kompleksy, które myślę, że po zabiegach w Klinice Medesta mogłyby się zmniejszyć i pozwolić mi poczuć się kobieco i wyjątkowo.”

Kamila Szymczak (zdjęcie nr 2) tłumaczy, że chciałaby bardzo poprawić komfort swojego życia poprzez usunięcie zmiany skórnej jaką jest naczyniak znajdujący się na połowie głowy. „Jest to zmiana, z którą się urodziłam, a którą nie zawsze każdy akceptował. Było mi ciężko nawiązać kontakty międzyludzkie, gdzie nikt nie patrzył na mnie jak na kogoś "normalnego". Chciałabym czuć się w pełni sobą i w końcu nie zwracać uwagę moją twarzą, lecz tym jaką jestem naprawdę.”

Ewa Gawrońska (zdjęcie nr 3) chciałaby skorzystać z zabiegów w klinice, bo

„zaczęłam o siebie sama walczyć, co na zdjęciach Państwo widzicie.

Nie kilogramy czynią mnie piękną oczywiście,

choć czuje się o wiele lepiej rzeczywiście.

Jednakże to spojrzenie w głąb samej siebie,

sprawia, że czuje się o niebo lepiej.

Mniej krytyki i #selflove wyznawać zaczęłam,

i do lepszego poznawania siebie zmierzam.

Dlatego wspaniale byłoby upiększyć się w Medescie,

znanym miejscu piękna w naszym mieście.

Oddać się w ręce specjalistów medycyny estetycznej,

i poczuć się lepiej niczym za dotknięciem różdżki magicznej.”

Wioletta Walendykiewicz (zdjęcie nr 4) wiele lat walczyła o zdrowie i życie córki. „Patrzyłam na jej nierówną walkę ze śmiercią, walkę z czasem, patrzyłam, płakałam, wściekałam się i modliłam… nic więcej nie mogłam zrobić. Udało się, kilkanaście lat trwogi, wielu komplikacji, niemocy, szaleńczej walki również lekarzy i pielęgniarek przyniosły zwycięstwo. Oby już na stałe, nie obyło się bez trwałych śladów, ale jest, żyje… Przez te wszystkie lata dla mnie nie było czasu. Stres dał się mocno we znaki, był dla mnie bezwzględny. Skóra poszarzała, powieki opadły… Lustro niestety już nie jest takie łaskawe… Okazało się, że nagle mam 50 lat, a na twarzy prawdziwą mapę życia. Zapomniałam, jak wyglądałam przed chorobą córki. Chciałabym kiedyś jeszcze spojrzeć i nie zapłakać, bo nawet najszerszy uśmiech nie jest w stanie zamaskować zmęczenia”

Izabela Malinowska (zdjęcie nr 5) ma 54 lata i jest Wolontariuszką Roku w powiecie elbląskim, jak również znaną w Polsce Panią Klaun przebiera się za Mikołaja rozdaje dzieciom paczki ze słodyczami. „Skuteczna Kobieta Roku, Osobowość Roku, to otrzymane przeze mnie tytuły za wieloletnią pracę na rzecz dzieci i osób starszych. Powiadają, że dobro powraca, a więc może to jest ta chwila… Bardzo chciałabym skorzystać z zabiegów w Klinice Medycyny Estetycznej. Jak każda kobieta w moim wieku nabyłam przez lata wiele mankamentów. Zmarszczki starałam się zaakceptować, jednak nie było to wcale takie proste. Mam problem z uzębieniem, marzeniem moim jest nowy uśmiech. Zawsze pomagałam innym, zapominając często o sobie. Wzięcie udział w programie byłoby spełnieniem moich najskrytszych marzeń. Mam nadzieje, że Święto Kobiet będzie dla mnie najpiękniejszym dniem.”

Głosowanie w naszej sondzie potrwa do 7 marca do godz. 14, ogłoszenie wyników oczywiście w Dzień Kobiet.

Lista zabiegów, które wchodzą w skład bonu podarunkowego w zależności od potrzeb klientki:

- laser frakcyjny CO2 lub tulowy na wygładzanie zmarszczek i blizn twarzy, szyi i okolicy oczu

- depilacja laserowa laserem aleksandrytowym

- zabiegi kosmetyczne na skórę trądzikową i dojrzałą

- laserowe zamykanie naczynek

- termolifting twarzy

- modelowanie sylwetki falą radiową

- powiększanie ust kwasem hialuronowym

- modelowanie twarzy kwasem hialuronowym – policzki, broda, żuchwa, skronie i inne potrzebne okolice

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl