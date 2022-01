Firma z Dębicy zaprojektuje elbląskie kąpielisko

Prawie 160 tys. złotych brutto będzie kosztować dokumentacja projektowo-kosztorysowa otwartego kąpieliska miejskiego przy CRW Dolinka. Władze zleciły te prace w trybie bezprzetargowym firmie z Dębicy.

Przypomnijmy, że w budżecie Elbląga na 2022 rok władze miasta zaplanowały 8 mln złotych na budowę kąpieliska miejskiego „pod chmurką”. Ma powstać przy CRW Dolinka, ale nie w miejscu starych niecek, lecz obok, na terenie pod byłych ogródkach działkowych od strony ul. Moniuszki.

Jeszcze w listopadzie władze miasta zawarły umowę z firmą BPB Inwest-Bau z Dębicy, która ma opracować dokumentację projektowo-kosztorysową dla tej inwestycji. Wykonawca został wybrany z „wolnej ręki” bez ogłaszania procedury przetargowej. Dlaczego?

- To postępowanie było wyłączone z procedury Prawo zamówień publicznych, bowiem kwota zamówienia nie przekracza 130 tys. zł netto – poinformowała nas w odpowiedzi na nasze pytania Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

Kwota brutto umowy to 158 tys. 670 zł. Została podpisana 8 listopada ubiegłego roku i obowiązuje do końca stycznia 2022 r. Jak mają wyglądać założenia projektu, tego władze miasta nie chcą na razie zdradzać. W przyszłym tygodniu ma się odbyć konferencja prasowa w tej sprawie.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej zaprezentowano kilka slajdów z wizualizacją kąpieliska oraz film z kąpieliska Piekiełki, które zostało niedawno oddane do użytku w Starogardzie Gdańskim. Z naszych informacji wynika, że to właśnie tamten obiekt miał być inspiracją dla projektantów do przygotowania dokumentacji elbląskiej inwestycji.

Inwest Bau, wykonawca dokumentacji kąpieliska miejskiego w Elblągu, to firma specjalizująca się w projektowaniu obiektów sportowych, także basenów. Na swojej stronie internetowej zamieściła kilkadziesiąt referencji od samorządów, dla których wcześniej realizowała projekty. Były to m.in. basen w Bydgoszczy, Kompleks Szkolenia Fizycznego w Krakowie czy Park Wodny w Ząbkowicach Śląskich.