Firma z Gdańska wybuduje przedszkole

Konsorcjum firm Ekoinbud z Gdańska zaprojektuje i wybuduje nowe przedszkole ze żłobkiem przy ul. Mielczarskiego. Samorząd zapłaci za to prawie 9,7 mln złotych.

Przypomnijmy, że swoje oferty w przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie przedszkola przedstawiły dwie firmy: Trak-Bud z Byszewa (województwo zachodniopomorskie), która zaoferowała za swoje usługi 11,2 mln złotych oraz konsorcjum firm Ekoinbud z Gdańska, które wyceniło swoją pracę na prawie 9,7 mln zł. Oba przedsiębiorstwa deklarowały realizację inwestycji w ciągu 11 miesięcy od podpisania umowy, udzielenie 60 miesięcy gwarancji na wykonane prace i zatrudnienie przy pracach dwóch osób bezrobotnych.

Władze miasta na budowę przedszkola przeznaczyły 11 mln złotych, z czego 5,9 mln pozyskały z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a 1,8 mln zł z programu Maluch. 15 grudnia prezydent zdecydował, że miasto podpisze umowę z Ekoinbudem. Wyda na realizację tej inwestycji prawie 9,7 mln złotych.

Nowe przedszkole przy ul. Mielczarskiego ma być przeznaczone dla 210 dzieci, w tym 60 podopiecznych żłobka. Dotychczasowe zostanie rozebrane, a w jego miejsce powstanie budynek z pomieszczeniami m.in. do gimnastyki, rytmiki, gabinety psychologa, pedagoga i logopedy, a także salę do zajęć sensorycznych, terapii pedagogicznej i socjoterapii. Obiekt ma być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Teren wokół niego ma mieć osobne place zabaw dla dzieci z przedszkola i ze żłobka, za jego zagospodarowanie też będzie odpowiedzialny wykonawca.

Projekt kosztorysowo-budowlany ma powstać w ciągu 5 miesięcy od podpisania umowy ze zwycięzcą przetargu, a przedszkole ma być oddane do użytku w ciągu 11 miesięcy.