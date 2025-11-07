Forum Młodych i I Elbląska Liga Debat Oksfordzkich

Już 17 grudnia 2025 Ratusz Staromiejski w Elblągu zamieni się w prawdziwe centrum dyskusji, pasji i młodzieńczej energii! Podczas Forum Młodych odbędzie się I Elbląska Liga Debat Oksfordzkich dla uczniów szkół ponadpodstawowych. To wyjątkowa okazja, by sprawdzić się w roli mówcy, nauczyć się logicznego myślenia i doświadczyć siły słowa.

Celem inicjatywy jest promowanie kultury dialogu, rozwijanie kompetencji oratorskich i tworzenie przestrzeni, w której młodzi ludzie mogą swobodnie wymieniać poglądy i uczyć się od siebie nawzajem.

Debaty to nie tylko słowne potyczki - to sztuka logicznego myślenia, współpracy i odwagi w wyrażaniu poglądów - mówi Cyprian Krystek, współorganizator Pomorskich Mistrzostw Debat Oksfordzkich „Rhetorica”. Warto debatować z trzech powodów. Po pierwsze, to doskonała szkoła logicznego myślenia. Przygotowując argumenty, uczymy się samodzielnego, spójnego rozumowania, które przydaje się w każdej dziedzinie życia. Po drugie, debaty rozwijają empatię i otwartość. Zmuszają do spojrzenia na świat z różnych perspektyw, a czasem do obrony poglądu, z którym się nie zgadzamy. Dzięki temu lepiej rozumiemy innych i chętniej rozmawiamy zamiast oceniać. Po trzecie, to świetny trening wystąpień publicznych. Z czasem stres ustępuje miejsca satysfakcji i pewności siebie, a umiejętność jasnego wypowiadania się staje się bezcenna – w szkole, pracy i codziennym życiu. Właśnie dlatego Elbląska Liga Debat to wydarzenie, którego nie możesz przegapić!

Forum Młodych i Liga Debat powstają z inicjatywy uczestników projektu „Młodzi dla Elbląga” realizowanego przez Stowarzyszenie ESWIP. Współorganizatorami są doświadczeni debatanci z Klubu Debat Dictorium działającego przy I LO w Gdańsku, którzy przygotowali dla uczestników cykl szkoleń oraz indywidualne wsparcie tutorskie.

Zgłoszenia drużyn szkolnych przyjmowane są od 6 do 14 listopada 2025 do godz. 23:59 poprzez formularz: https://forms.gle/iwdfwneYboP8PadU9

Zbierz drużynę, wybierz opiekuna i pokaż, że potrafisz przekonywać, inspirować i debatować jak mistrz!

Regulamin Ligi można pobrać TUTAJ. [https://drive.google.com/file/d/1ypO9m5sm6jDv5KwIEVpYOHJI-Bv3L9lP/view]

W razie jakichkolwiek pytań, organizatorzy pozostają do dyspozycji pod adresem e-mail: elblaska.liga.debat@gmail.com