Fotka za 500 zł - park jak z baśni

„Mgła w parku” - taki tytuł ma zdjęcie, które wygrało nasz listopadowy konkurs. Za uchwycenie chwili i klimat zdjęcia dajemy 500 zł. Nagrodę specjalną w konkursie Fotka Miesiąca ufundował prezydenta Elbląga Michał Missan.

Na listopadową edycję konkursu Fotka Miesiąca wpłynęła 140 zdjęć. W naszym konkursie specjalnym pod uwagę braliśmy tylko te fotki, które wyszły z poczekalni i związane były z Elblągiem.

Głosy jury były bardzo podzielone. Ostatecznie wygrało zdjęcie „Mgła w parku”, na które zagłosował między innymi redaktor naczelny portEl.pl

- Autor był w odpowiednim miejscu i czasie, by uchwycić Ogród Różany w parku Kajki w niesamowitym klimacie. Miejsce znane jest chyba każdemu elblążaninowi, ale w takim ujęciu jeszcze go nie widziałem. Wygląda jak wejście do bajkowej krainy, mgła na drugim planie stwarza wrażenie pewnej tajemnicy, co dodaje tej fotce dodatkowego uroku - uzasadnia wybór Rafał Gruchalski, redaktor naczelny portEl.pl i członek jury.

Autor/autorka zdjęcia (nie znamy jeszcze jego/jej danych, mamy tylko maila) otrzymuje nagrodę w wysokości 500 złotych ufundowaną przez prezydenta Elbląga Michała Missana. Gratulujemy i prosimy o kontakt z naszą redakcją.

A my bawimy się dalej. Kolejna edycja konkursu specjalnego już trwa. Czekamy na grudniowe zdjęcia naszych Czytelników.

Na jakie zdjęcia czekamy

Ważne, aby zdjęcie było interesujące, dotyczyło Elbląga, oddawało klimat miejsca, było pełne emocji, pokazywało wyjątkowe szczegóły, przedstawiało ciekawych ludzi lub obiekty. Zdjęcie musi być też dobre pod względem technicznym. Na zdjęcia, które wyjdą z poczekalni, głosują Czytelnicy. Doceniamy i oceniamy wszystko. Aby wysłać zdjęcie na konkurs, prosimy wypełnić formularz i zapoznać się z regulaminem.

Nagroda za jedno pstryknięcie

Na fotografów amatorów czekają nagrody ufundowane przez prezydenta Elbląga Michała Missana.

500 zł dla laureata grudniowej edycji. O wygranej poinformujemy na łamach portEl.pl

dla laureata grudniowej edycji. O wygranej poinformujemy na łamach portEl.pl 3000 zł za zdjęcie roku. Zwycięzcę ogłosimy i nagrodę wręczymy podczas wernisażu Fotki Miesiąca w styczniu 2025 r.

Zwycięzcę ogłosimy i nagrodę wręczymy podczas wernisażu Fotki Miesiąca w styczniu 2025 r. Zdjęcia muszą dotyczyć tematyki związanej z Elblągiem.

Laureatów nagród specjalnych wybiera jury w składzie: Włodek Gęsicki, wydawca portEl.pl i przewodniczący jury, Rafał Gruchalski, redaktor naczelny portEl.pl, Magdalena Tomaszewska, dyrektor Biura Prezydenta Miasta, Jacek Żukowski z Zespołu Prasowego Biura Prezydenta Miasta oraz Anna Dembińska, fotoreporter portEl.pl. Nagrody specjalne mogą, ale nie muszą pokrywać się z „Fotką miesiąca”. Regulamin specjalnej edycji konkursu Fotka Miesiąca znajdziecie tutaj.

Środki przekazywane przez prezydenta Elbląga w całości przeznaczone są na nagrody dla naszych Czytelników.