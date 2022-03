„Fotografia to moja pasja”

Jeszcze do końca marca w Centrum Spotkań Europejskich Światowid możemy oglądać 70 zdjęć autorstwa Czytelników portElu wyróżnionych w konkursie „Fotka Miesiąca”. Autorem okładkowego zdjęcia Kalendarza portEl.pl na 2022 rok jest Piotr Leibner, 36-letni elblążanin.

- Pana zdjęcie z okładki kalendarza zostało wykonane z drona, w elbląskiej Bażantarni...

- Wstałem tego dnia o piątej rano, był piękny dzień i wiedziałem, że warunki do zdjęć w lesie są dobre. To był tydzień pięknej jesieni, wspaniałe barwy. Zrobiłem zdjęcie, i gdy zobaczyłem je w obiektywie, to już wiedziałem, że jest ok. Zdecydowałem się je wysłać na konkurs.

- Co najchętniej pan fotografuje?

- Fotografią zajmuję się od trzech lat. Jest to moja wielka pasja. Dzika przyroda oraz zdjęcia z drona – to są moje dwie ulubione dziedziny. Często robię zdjęcia w Bażantarni oraz w rezerwacie przyrody Ptasi Raj, nad Zatoką Elbląską. Fotografowanie przyrody wymaga przede wszystkim cierpliwości. Są tu dwie metody: można iść spacerkiem i liczyć na łut szczęścia albo wyczekać zwierzę w absolutnej ciszy. Czasem są to dwie, trzy godziny takiego czekania. Najbardziej lubię fotografować ptaki, fascynują mnie one. Fotografowanie dzikiej przyrody to moja wielka pasja.

- Dlaczego akurat dron?

- On daje całkiem inną perspektywę danemu miejscu. Z lotu ptaka wygląda ono inaczej, czasem jest nie do poznania. . Cóż, taka fotografia to nie jest tania pasja. Nie chcę tutaj nikogo zniechęcać, ale każdy może zacząć z nią swoją przygodę od aparatu kompaktowego, czy nawet telefonu. Potem, stopniowo pasję można rozwijać. Do czego oczywiście zachęcam

W linku zdjęcie Piotra Leibnera