Funkcjonowanie linii 5 i 18 zawieszone

Ze względu na zamknięcie placówek oświatowych, od 16 marca do czasu wznowienia zajęć w ww. placówkach, zawieszone zostaje funkcjonowanie linii nr 5 i 18.

W związku z zagrożeniem koronawirusem, zachęcamy pasażerów do korzystania z alternatywnych dla gotówkowych, sposobów wnoszenia opłaty za przejazd komunikacją, takich jak:

- Elbląska Karta Miejska (elektroniczna portmonetka na przejazdy jednorazowe, bilety okresowe) oraz sklep internetowy (https://iekm.zkm.elblag.com.pl)

- aplikacje mobilne (mobilet, skycash).

Ponadto, ZKM informuje że punkt sprzedaży biletów na placu Słowiańskim w dniach od 13 do 21 marca 2020 będzie nieczynny, a punkt na placu Dworcowym od 13 do 20 marca będzie otwarty w godzinach od 8:00 do 16:00, a w sobotę i niedzielę – nieczynny.