Galeria pod psem i kotem (odc.104)

fot.arch. schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was? Zobacz zdjęcia.

Dzisiaj przedstawiamy wam kocura Rojala oraz suczkę Korę. Rojal przebywa w schronisku od sierpnia 2014 roku. Gdy się tutaj znalazł miał około 5 tygodni. W warunkach schroniskowych jest płochliwym kocurem. Czeka na nowy dom i kochających właścicieli. Kora została oddana do schroniska w styczniu 2020 roku, ponieważ jej opiekunka nie mogła sprawować dalszej opieki nad swoimi psami ze względu na zmianę sytuacji mieszkaniowej. Kora to suczka w typie rasy owczarek niemiecki. Ma około 10 lat. W schronisku do tej pory dała się poznać jako spokojne i grzeczne stworzenie, szukające kontaktu z człowiekiem.



oprac.daw