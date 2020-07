Galeria pod psem i kotem (odc.108)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was? Zobacz zdjęcia.

Dzisiaj poznajcie kota Molika oraz psa Bemola. Te zwierzaki już kilka lat czekają w schronisku na nowych właścicieli.

Molik trafił do schroniska w maju 2016 roku jako kilkutygodniowy kociak. Dzisiaj to piękny, szary, pręgowany kocur, który w schronisku jest nieśmiałym stworzeniem. Kto go przygarnie?

Bemol mieszka w schronisku od lipca 2017 roku. Jest to dosyć duży psiak w średnim wieku.

- Bemol trafił do nas jako zadbany psiak, więc myśleliśmy, że wkrótce odezwie się do nas prawowity opiekun Bemola i zabierze go z powrotem do domu. Niestety, tak się jednak nie stało. Minęły dwa tygodnie, miesiąc, pół roku, półtorej... Bemol wciąż czeka, a telefon w sprawie jego adopcji milczy. W stosunku do ludzi jest miły i przyjazny, choć w boksie, kiedy ktoś zapina mu smycz lub chce go pogłaskać, potrafi złapać za rękę, oczywiście nie robiąc przy tym żadnej krzywdy. Biorąc pod uwagę to, jaki wrażliwy jest na dotyk, mam obawy, że ma za sobą niezbyt przyjemną przeszłość. Więc może to jednak lepiej, że jego opiekun się do nas nie zgłosił. Niestety niezbyt przepada za innymi psami, z suczkami raczej żyje w zgodzie. Obecnie w boksie mieszka z suczką, Pepsi, która jest jego przyjaciółką - mówi Paulina, wolontariuszka schroniska dla zwierząt.

Informacje adopcyjne znajdziecie w linku.