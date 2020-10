Galeria pod psem i kotem (odc. 120)

fot. arch. schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Dzisiaj przedstawiamy Wam kotkę Muszkę i psa Ziutka. Muszka trafiła do schroniska w październiku 2016 roku. Od tamtej pory nikt jej sobie nie wypatrzył. To pięknie umaszczona kotka, spokojna, w warunkach schroniskowych jest trochę płochliwa. Muszka czeka na nowy dom i kochających właścicieli. Ziutek mieszka w schronisku od marca 2019 roku, wówczas zmarł jego właściciel. Ziutek to starszy piesek. Tak opisuje go wolontariuszka: To typowo domowy psiak, który doskonale odnajdzie się w mieszkaniu, swoje dotychczasowe życie w nim spędził. Pozostawiony sam nie niszczy, nie wyje, a swoje potrzeby załatwia tylko i wyłącznie na zewnątrz. W boksie przebywa z 7 innymi psami i z żadnym z nich nie wchodzi w konflikty. Ze względu na jego podeszły wiek i problemy z poruszaniem się, szukamy dla Ziutka domu raczej bez dzieci, ponieważ Ziutek potrzebuje ciszy i spokoju. Opiekuna, który będzie kochał, troszczył się o naszego dziadeczka i nie będzie przeszkadzało mu to, że spacery nie są takie żwawe.

oprac.daw