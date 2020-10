Galeria pod psem i kotem (odc. 122)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was? Zobacz zdjęcia.

Dzisiaj poznajcie psa Moneta oraz kotkę Tolę.

Monet po raz pierwszy trafił do schroniska w październiku 2012 roku, miał wówczas trzy miesiące. Szybko został adoptowany, niestety sześć lat później oddano go z powrotem do schroniska. Powiedziano pracownikom placówki, że to z powodu przeprowadzki do innego lokum. Nie do innego miasta, nie na koniec świata, lecz do innego mieszkania....Monet to teraz dosyć duży psiak, który ma nadwagę. Jest łagodnym i spokojnym zwierzęciem. W dodatku bardzo bojaźliwym, co czyni dla niego pobyt w schronisku jeszcze większym koszmarem. Jego przerażone oczy zza krat błagają nas o pomoc. Kto da mu nowy dom?

Tola trafiła do schroniska wraz ze swoim rodzeństwem w lipcu 2015 roku. Miała wówczas około 6 tygodni. Niestety, do tej pory nikt jej sobie nie wypatrzył. Tola to spokojna, o pięknym umaszczeniu kotka. W schronisku jest trochę nieśmiała. Kto ją przygarnie?