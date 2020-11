Galeria pod psem i kotem (odc. 124)

fot. arch. schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Dzisiaj przedstawiamy Wam kotkę Lulę oraz psa Łobuza. Lula mieszka w schronisku już od lipca 2016 roku. Nikt do tej pory nie upatrzył jej sobie, ale pracownicy schroniska nie tracą nadziei, że ta piękna kotka znajdzie w końcu nowy dom. Lula w schronisku jest trochę płochliwa, wierzymy jednak, że kochający właściciel będzie potrafił zmienić jej zachowanie. Kto ją przygarnie? Łobuz trafił do schroniska w kwietniu 2020 roku po śmierci swojego właściciela. To mały piesek, ma około 3 lata. Jest bardzo łagodnym zwierzakiem, w schronisku czuje się przerażony. Kto da mu nowy dom? Informacje o adopcji w linku.

oprac.daw