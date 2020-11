Galeria pod psem i kotem (odc. 127)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was? Zdjęcia.

Dzisiaj poznajcie kocura Kokosa oraz suczkę Maję. Kokos i jego rodzeństwo przebywają w schronisku od czerwca 2016 roku. Trafiły tutaj w wieku około 6 tygodni. Kokos to kot o pięknym umaszczeniu. W warunkach schroniskowych jest płochliwym kocurem, ale gdy znajdzie się dla niego dom, to zapewne się zmieni. Maja to mała suczka, która waży około 8 kg i ma prawdopodobnie ponad 5 lat. W stosunku do nowo poznanych osób Maja jest początkowo nieufna. Jednak gdy pozna kogoś bliżej, nie odstępuje go na krok. W schronisku Maja jest tzw. psem "biurowym", tzn., że chodzi luzem po terenie schroniska i śpi w biurze. Dzięki temu wiemy, że jest czujnym zwierzęciem, które pilnuje swojego terenu i donośnym szczekaniem reaguje na obcych ludzi. Maja mieszka w schronisku od 2016 roku. Informacje o adopcjach na stronie schroniska dla zwierząt.

