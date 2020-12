Galeria pod psem i kotem (odc. 129)

fot. arch. schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was? Zdjęcia.

W tym odcinku naszego cyklu przedstawiamy Wam kotkę Natali oraz psa, który wabi się Bordi. Natali trafiła do schroniska w styczniu 2018 roku w wyniku interwencji, miała wówczas niecały rok. Jest oswojoną i przyjazną w stosunku do ludzi kotką. Lubi towarzystwo innych kotów, zwłaszcza swojego schroniskowego przyjaciela Robota. Mamy nadzieję, że znajdzie się dla niej dom. Bordi trafił do schroniska w lipcu 2019 roku z ulicy Freta. Bordi to pies średniej wielkości i w średnim wieku. Na spacery chodzi chętnie, potrafi ładnie chodzić na smyczy. Kocha towarzystwo człowieka. Lubi głaskanie, przytulanie i inne pieszczoty, ale z umiarem. Podczas spaceru Bordi potrafi wykazać niechęć do drugiego psa, ale swój boks dzieli z dwoma koleżankami, z którymi dobrze się rozumie. Początkowo bardzo nie lubił zabiegów weterynaryjnych, ale z czasem, z pomocą nagród, zaakceptował je. Kto da mu nowy dom? Informacje o adopcji na stronie schroniska.

oprac.daw