Galeria pod psem i kotem (odc. 137)

fot. arch. schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was? Zdjęcia.

Łucja trafiła do schroniska 22 stycznia 2021 roku. To śliczna, mniej więcej 3,5 miesięczna kotka. Jest oswojona, odważna i ciekawa świata. Aktualnie przebywa w tzw. domu tymczasowym u pracownika schroniska, dzięki czemu wiemy również, że oprócz towarzystwa ludzi uwielbia również towarzystwo innych kotów. Pies Cytrus trafił do schroniska 24 stycznia z ulicy Okrężnej. Cytrus to średniej wielkości psiak, który ma około roku. Jest zadbanym, ufnym i przyjaznym stworzeniem. Cytrus czeka na swoich opiekunów. Informacje o adopcji.

daw