Galeria pod psem i kotem (odc. 139)

fot. arch. schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Kot Walenty przebywa w schronisku od 28 stycznia 2021 roku. Trafił tutaj z ulicy Łęczyckiej i wszystko wskazuje na to, że został wyrzucony z mieszkania przez swojego "opiekuna". Walenty to śliczny kocurek o oryginalnym umaszczeniu, który urodził się mniej więcej w lipcu 2020. Jest oswojony i przyjazny w stosunku do ludzi. Suczka Fisia trafiła do schroniska z Bielan 14 stycznia razem z Misią i Inez. Fisia to nieduża suczka, która ma około 3-5 lat. Jest przyjazna zarówno w stosunku do ludzi, jak i innych psów. Kto da im nowy dom? Informacje o adopcji na stronie schroniska.

oprac.daw