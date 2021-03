Galeria pod psem i kotem (odc. 145)

arch. schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Biały trafił do schroniska 12.03.2021 w wyniku interwencji. Psiak trzymany był na łańcuchu w fatalnych warunkach. Jego opiekunowie nie chcieli tych warunków poprawić, woleli niestety pozbyć się psa. Biały to drobny psiak średniej wielkości, który ma 8 lat i waży 12kg. W schronisku zachowuje się bardzo grzecznie. Podczas spaceru jest spokojny i ładnie idzie na smyczy. W stosunku do ludzi jest ufny i łagodny, chętnie przyjmuje pieszczoty. Rzepka trafiła do schroniska 10.03.2021 z ulicy Obrońców Pokoju. Rzepka to śliczna, około roczna kotka. Jest oswojona, ale schronisko bardzo ją przeraża. Czy ktoś jej szuka?

daw