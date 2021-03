Galeria pod psem i kotem (odc. 146)

fot. arch. schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Fibi trafiła do schroniska 23.03.2021 z ulicy Przyjaźni. Fibi to śliczna, oswojona i przyjazna kotka, która ma prawdopodobnie około roku. Czy ktoś jej szuka? Kto da jej nowy dom? Jacek trafił do schroniska 24.03.2021 w wyniku interwencji. Jacek to nieduży staruszek, który całe swoje życie spędził na łańcuchu. Kiedy zachorował, nie mógł nawet liczyć na leczenie... Tak zamieszkał w schronisku... Jacuś jest pogodnym i sympatycznym psiakiem, który uwielbia pieszczoty i kontakt z człowiekiem. Prawdopodobnie niedosłyszy i niedowidzi, ale chętnie i z werwą chodzi na spacery. Martwimy się, że dni jego życia są już policzone, ponieważ na ciele Jacusia odkryliśmy dużego guza. Z niepokojem czekamy teraz na wyniki badań. Niemniej jednak, jakiekolwiek te wyniki by nie były, pragniemy i dołożymy wszelkich starań, by Jacuś zaznał jeszcze miłości, swobody i troskliwej opieki. Jeśli nie uda się nam znaleźć dla niego prawdziwego domu, postaramy się dać mu to w schronisku.

daw