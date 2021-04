Galeria pod psem i kotem (odc. 147)

fot. arch. schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Luiza trafiła do schroniska 01.04.2021 z ulicy Warszawskiej. Luiza to mała suczka, która ma 10 lat. Jest ufna i bardzo przyjazna w stosunku do ludzi. Luiza czeka na swoich opiekunów. Kto da jej dom? Gwiazdka trafiła do schroniska 31.02.2021 z ulicy Gwiezdnej 20. Przerażona kotka siedziała tam na klatce schodowej. W schronisku Gwiazdka jest jeszcze bardziej przerażona. Kotka czeka na właścicieli.

oprac.daw