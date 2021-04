Galeria pod psem i kotem (odc. 148)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Grand trafił do schroniska kwietnia 2021 z ulicy Kowalskiej. Grand to duży, młody psiak, który jest zadbany, ufny i przyjazny w stosunku do ludzi. Grand czeka na swoich opiekunów. Kto go przygarnie?

Kajtek trafił do schroniska 11 marca 2021 z ulicy Obrońców Pokoju. Kajtek to kocurek, który urodził się w 2020 roku. Obecnie przebywa w tzw. domu tymczasowym u pracownika schroniska, dzięki czemu wiemy, że jest oswojony, odważny i ciekawy świata. Pozwala brać się na ręce, lubi głaskanie i towarzystwo człowieka. Czasami potrafi jednak być niedelikatny. Z całą pewnością Kajtek nie lubi towarzystwa innych kotów, jest w stosunku do nich bardzo agresywny. Zanim znalazł się w schronisku był kotem wychodzącym i zdaniem jego tymczasowej opiekunki Kajtek musi mieć możliwość wychodzenia na dwór. Obecnie czasem spaceruje na smyczy.