Galeria pod psem i kotem (odc. 149)

fot. arch. schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Bursztyn trafił do schroniska 14 kwietnia br. Kot został znaleziony kilka dni wcześniej na ulicy Hetmańskiej. Bursztyn to sympatyczny, oswojony kocur, który jest nauczony korzystania z kuwety. Tomek trafił do schroniska 13 kwietnia br. ze Starego Miasta. Tomek to mały psiak, który ma około 1 roku. Jest zadbany, ufny i bardzo przyjazny w stosunku do ludzi. Tomek czeka na swoich opiekunów. Więcej informacji o adopcji na stronie schroniska.

daw